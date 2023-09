El regidor Edgar Dueñas Macías informó que la contratación de personal para el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes aún no ha comenzado, a pesar de que su aprobación tuvo lugar hace dos meses. Reconoció que están contra el tiempo para su implementación, ya que la transición está programada para el próximo mes.

Según Dueñas Macías, se han llevado a cabo licitaciones para la adquisición de camionetas, vactors y equipo especializado, y ya se han realizado algunas compras. Sin embargo, aún no se cuenta con un registro patronal, lo cual significa que no hay personas contratadas formalmente para el MIAA en este momento.

Indicó que el director del proyecto ya está en proceso de seleccionar a los técnicos que serán responsables de trabajar en el MIAA. Estos candidatos están siendo sometidos a una serie de exámenes y evaluaciones para competir por estos puestos.

Por otro lado, técnicos de Veolia están recibiendo entrenamiento para trabajar en el organismo, que incluye capacitación sobre cómo atender a los ciudadanos de manera eficiente.

Aunque las contrataciones aún no se han concretado, se mencionó que más de 50 capturistas ya están trabajando para CCAPAMA y se espera que se integren de manera formal al MIAA. La intención es que la parte técnica de CCAPAMA se convierta en la parte técnica de la nueva empresa. Además, informó que se están finalizando los detalles para adecuar las futuras oficinas del MIAA dentro del CAM.

Una de las principales promesas del MIAA es la expansión de los puntos de servicio cercanos a la sociedad. Mientras que Veolia tenía sólo cinco puntos, el organismo planea tener alrededor de doce y establecer convenios con tiendas para aceptar pagos digitales o con tarjetas en algunas comunidades, evitando así el manejo de dinero en efectivo en estos lugares.

A pesar de los desafíos y del apretado cronograma, el regidor Edgar Dueñas Macías aseguró que el MIAA avanzará y cumplirá con su objetivo de proporcionar un servicio de agua más eficiente y cercano a los ciudadanos.