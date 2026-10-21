El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) descartó que la capital del estado enfrente un escenario de contaminación del agua como el registrado en Guadalajara, Jalisco, al asegurar que mantiene una vigilancia permanente sobre la calidad del suministro, informó su director general, Jesús Vallín Contreras.

Explicó que el organismo atiende los reportes ciudadanos relacionados con agua turbia o malos olores mediante unidades de saneamiento equipadas con laboratorios móviles, que permiten revisar las tomas domiciliarias e inspeccionar cisternas y tinacos para identificar posibles fuentes de contaminación.

Además, MIAA utiliza cartografía de las redes de agua potable y alcantarillado para rastrear las instalaciones y detectar posibles riesgos de contaminación o cruces entre tuberías. Estas labores permiten identificar oportunamente cualquier anomalía en la infraestructura hidráulica.

Vallín Contreras señaló que el monitoreo se realiza en coordinación con las autoridades sanitarias, mediante revisiones de los pozos y de la red de distribución para verificar que el agua cumpla con las normas de calidad aplicables. La supervisión abarca desde la extracción en los pozos hasta los medidores de los usuarios.

La postura del organismo se da en medio de los problemas de calidad del agua reportados en el área metropolitana de Guadalajara, donde las denuncias por contaminación y las dificultades en el abastecimiento han generado preocupación entre la población.