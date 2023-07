El alcalde de Aguascalientes, Leo Montañez, afirmó que, una vez que MIAA comience sus operaciones, continuarán los cortes de agua para aquellos usuarios que no abonen al servicio.

Montañez señaló que la máxima prioridad del municipio es mejorar el suministro de agua en los hogares. Insistió en que la meta no es convertir el servicio en una fuente de ingresos, sino garantizar la provisión de agua como un derecho humano esencial. No obstante, subrayó que «no será gratuito», dado los costos involucrados en la extracción, operación, electricidad, bombas y rehabilitación de tuberías.

El suministro mejorado de agua será administrado por el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), entidad que el alcalde reiteró no es ni una empresa ni un negocio. «Las utilidades generadas serán reinvertidas en el mejoramiento de la infraestructura», declaró, enfocando la atención especialmente en las sobrecargadas redes de drenaje en Aguascalientes.

Según el alcalde, ahora que MIAA cuenta con un consejo directivo y un director, el próximo paso será la conformación de su comité de adquisiciones. Esto dará inicio al proceso de compra para adquirir grúas, fuentes de poder y vehículos para todas las cuadrillas, además de la designación de seis directores que recibirán capacitación de acuerdo con el título de concesión.

El mandatario subrayó que las tarifas de agua no experimentarán un incremento este año y recordó a los ciudadanos que, aunque el agua es un derecho, también conlleva costos asociados que deben ser cubiertos. Para aquellos que tienen la capacidad de pagar pero eligen no hacerlo, Montañez advirtió que se mantendrá la política de cortes de agua. «Los cortes persistirán para quienes no cumplan con el pago del servicio», alertó.

Finalmente, Montañez aseguró la continuación de la política de apoyo social para adultos mayores, jefas de familia, familias con algún miembro con discapacidad, hospitales y escuelas. En los casos donde una persona no pueda pagar su agua, se revisará su situación y se ofrecerán esquemas de asistencia.