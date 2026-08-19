MIAA batalla al cobrar; y usuarios al pagar

MIAA ha emitido 35 mil órdenes de limitación del servicio de agua potable desde noviembre del año pasado, como parte de las medidas implementadas para atender la cartera vencida, informó el director general del organismo, Jesús Vallín Contreras.

La estrategia consiste en reducir el flujo de agua mediante la colocación de un dispositivo con un pequeño orificio en la toma domiciliaria, en lugar de suspender completamente el suministro. De acuerdo con MIAA, el mecanismo permite mantener entre el 10 y el 20% del consumo estimado de cada vivienda, equivalente a aproximadamente 200 litros diarios por persona, dependiendo de las condiciones de cada hogar.

Vallín Contreras explicó que, una vez entregada la orden de limitación, los usuarios cuentan con un plazo de 24 horas para liquidar su adeudo antes de que sea colocado el dispositivo. Durante ese periodo no se generan cargos adicionales. Desde el inicio del programa, alrededor de 8 mil usuarios han solicitado una prórroga para efectuar el pago y evitar la limitación del suministro.

El director de MIAA señaló que la medida se aplica de acuerdo con las características de cada caso registrado en la cartera vencida. Para los usuarios que acrediten dificultades económicas para cubrir sus adeudos, se analizan alternativas de apoyo a través del consejo del organismo, mientras que la limitación se aplica a quienes mantienen el incumplimiento de sus pagos.