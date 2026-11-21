El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) realiza, en promedio, 100 obras hidráulicas al año, frente a las cinco que ejecutaba anualmente la anterior empresa concesionaria, lo que representa un incremento de 20 veces en el número de intervenciones en infraestructura de agua potable y alcantarillado, de acuerdo con información del organismo.

En materia de inversión, mientras que la anterior concesionaria reportó 39 millones de pesos destinados a mejoras en las redes durante 2022, MIAA ha ejercido un promedio anual de 533 millones de pesos. En total, el organismo acumula una inversión de mil 600 millones de pesos en infraestructura hidráulica, que incluye la perforación de nuevos pozos, la rehabilitación de tuberías y la adquisición de equipamiento.

Entre los avances reportados se encuentran 40 kilómetros adicionales de líneas de conducción rehabilitadas y nuevas conexiones, así como la puesta en operación de 17 pozos. Además, otros cuatro se encuentran en proceso de equipamiento y cinco más están proyectados para reforzar el suministro de agua potable.

El organismo también incorporó 32 unidades y equipos en septiembre de 2026, con una inversión de 64 millones de pesos, entre los que destacan camiones de desazolve y retroexcavadoras para fortalecer las labores operativas.

En cuanto al alcantarillado, MIAA reporta más de 350 obras de rehabilitación y la renovación de 20 kilómetros de tubería. Estas intervenciones forman parte de la estrategia de infraestructura del organismo, que mantiene como prioridad ampliar y mejorar las redes de distribución de agua potable y drenaje en el municipio.