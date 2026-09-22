MIAA acelera la medición inteligente

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes prevé cerrar 2026 con 40 mil medidores inteligentes en funcionamiento y alcanzar una cobertura de 60 mil equipos para abril de 2027, informó el director general del organismo, Jesús Vallín Contreras.

Actualmente se han instalado alrededor de 10 mil dispositivos como parte de la segunda etapa de sustitución. Los trabajos comenzaron en el norte de la capital y avanzan hacia las zonas centro y sur, con la colocación de los equipos directamente en los domicilios particulares.

Vallín Contreras explicó que la renovación de los medidores se realiza en cumplimiento de la normatividad vigente. En los casos donde los dispositivos se encuentran instalados sobre la banqueta, que representan más de 30% de las cuentas, el cambio puede efectuarse de manera automática, previo aviso al usuario y con la entrega de información sobre el procedimiento.

El organismo señaló que hasta ahora no se han registrado casos de ciudadanos que se opongan o se nieguen a la instalación de los nuevos equipos. Como parte del proceso, personal técnico entrega una infografía para explicar a los usuarios el funcionamiento de los medidores inteligentes y atender las dudas relacionadas con su operación.

La estrategia contempla mantener el despliegue de los dispositivos en distintos sectores de la ciudad durante los próximos meses, hasta completar la meta de 60 mil medidores para abril del siguiente año.