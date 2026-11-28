CDMX.- La DJ mexicana Mariana BO manifestó su inconformidad tras el comunicado en el que José Eduardo Derbez desmintió los rumores de un romance entre ambos, al asegurar que no permitirá que se afecte su integridad ni tolerará faltas de respeto.

Mediante un pronunciamiento en redes sociales, la productora musical cuestionó a los hombres que buscan desacreditar a una mujer cuando establece límites y manipulan la narrativa para proteger su imagen pública.

Sin mencionar directamente al actor, Mariana BO defendió su trayectoria profesional y aclaró que actualmente está soltera, enfocada en su música y proyectos personales.

Por su parte, Derbez negó tener una pareja secreta o estar interesado en iniciar una nueva relación sentimental.

El intercambio de declaraciones surgió después de que un programa de televisión difundiera que el actor presuntamente abandonó un restaurante de la Ciudad de México por la cocina para evitar ser fotografiado junto a la DJ, a quien habría dejado sola.

Anteriormente, Mariana BO había reconocido que mantenía una estrecha amistad con Derbez, sin descartar la posibilidad de iniciar una relación sentimental.

Los rumores comenzaron semanas después de que el actor y Paola Dalay anunciaran su separación, el pasado 1 de noviembre, tras varios años juntos y una hija.