Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de sugerir a las familias que en Navidad no se peleen por los políticos, Xóchitl Gálvez comunicó a sus seguidores que a su proyecto lo mueve el amor.

La abanderada del Frente Opositor encabezó anoche un nutrido mitin en la colonia CTM Culhuacán de la Alcaldía Coyoacán, territorio amigo que gobierna el aliancista Giovani Gutiérrez.

Los simpatizantes que vitorearon a la candidata iban a una posada, pero todo quedó en una concentración nocturna con todo y Santa Claus, aunque al final la gente se tomó más fotos con Xóchitl que con Papá Noel. Los organizadores repartieron ponche a los asistentes, que se quedaron con las ganas de pegarle a una piñata.

Xóchitl estuvo acompañada por el ex Alcalde Santiago Taboada, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México al Gobierno capitalino, quien dijo que todos debían tener como propósito de año nuevo hacer Presidenta a la hidalguense. En un parque contiguo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cientos de militantes del PRI, PAN y PRD ondearon banderas en una noche fresca. En el templete sobresalió la presencia del dos veces dirigente panista Gonzalo Altamirano Dimas.

«Nosotros en este proyecto le apostamos al amor, le apostamos a que se ponga fin al odio y a la división», ofreció Gálvez. «Yo les pido que en esta Navidad no discutan con sus familiares que están del otro lado. No discutan: no vale la pena que se peleen por los políticos en familia. Son tiempos de unión, son tiempos de amor.

«Yo sé que les va a dar mucho coraje oir cosas –incidió–, pero aguántense. Aguántense porque no vale la pena que las familias se dividan. Vale le pena estar unidos, estar llenos de amor en estas fiestas.»

«¡Viva el amor!», arengó el Presidente en su penúltimo ‘Grito’. Como candidato, el tabasqueño había ofrecido dar forma a una «República amorosa».

Anoche, Xóchitl no dejó de cuestionar al Mandatario, pero trajo a escena su intención de articular un proyecto amoroso.

La candidata también alertó a sus seguidores de la irrupción de un nuevo grupo de extorsionadores: «Los extorsionadores de la Nación», dijo, los que tocan las puertas y advierten a la gente que si no votas por el Gobierno, te quitarán los programas sociales.