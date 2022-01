Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Faltaban días para que concluyera el ciclo escolar 1978 – 1979. Estaba yo dando clases al tercero “C” en la Escuela Secundaria General No. 3, “Congreso de Anáhuac”. Como a las once de la mañana tocó en la puerta del salón de clases un señor alto y vestido elegantemente. Cuando salí del salón, el señor me preguntó: “¿Es usted el maestro Flaviano?”. “Sí”-respondí. “Maestro, me interesa hablar con usted. Soy el delegado de la Secretaría de Educación en Aguascalientes– me dio su tarjeta de presentación diciéndome -ahí está el domicilio de mi oficina. Si le parece bien, lo espero el próximo miércoles a las diez de la mañana”-, estrechó mi mano y se despidió de manera muy educada.

Al retirarse el señor, me quedé en la puerta del salón atónito, sin saber por qué me citó en su oficina. Traté de hacer memoria qué falta había cometido en mi trabajo. En eso estaba absorto, cuando el bullicio de los alumnos me hizo regresar a la realidad. Más mal que bien terminé la clase. Fuera del salón leí la tarjeta que decía: “C.P. Humberto Martínez de León, Delegado General de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes…”; mi inquietud fue mayor. Pregunté al director de la escuela si sabía algo al respecto, me dijo que no.

El miércoles señalado, asistí a la Escuela muy nervioso; en ratos pensaba acudir a la cita y en otros momentos me decía que no. En ese dilema estaba, cuando el director de la Escuela, con un señor a su lado, me buscó para indicarme que acompañara al señor, que él me llevaría con el señor Delegado. Trastabillando crucé el patio al lado del señor, quien me hizo subir en un automóvil negro y elegante. Llegamos a la avenida Madero No. 101; caminando subimos al segundo piso hasta llegar a la oficina del señor Delegado, quien me recibió y saludó amablemente. Ya sentado frente a su escritorio, me preguntó cuántos años tenía laborando como maestro y qué era lo que más me gustaba en mi docencia, entre otras cosas; luego me habló de la encomienda que él tenía de Fernando Solana, secretario de Educación, de sentar bases sólidas para la desconcentración educativa en Aguascalientes y para mejorar la educación. Y, tal vez, cuando me vio más tranquilo me espetó: “Maestro Flaviano, me han hablado mucho de usted, de su buen desempeño docente; y por ello he tomado la decisión de invitarlo para que se haga cargo del Departamento de Educación de Adultos. Haremos un gran proyecto para alfabetizar a los adultos que no saben leer ni escribir y para que terminen la primaria y la secundaria los que no han concluido estos estudios”. Si yo estaba angustiado de pensar que me llamarían la atención por algo malo que pude haber hecho en mi trabajo; ahora, al escuchar la propuesta del señor Delegado mi tribulación aumentó; y por eso aproveché la primera oportunidad para, con toda sinceridad, decirle: “Señor Delegado, agradezco su deferencia hacia mí; pero yo no sé hacer proyectos como el que me plantea ni sé nada de administración; yo sólo sé trabajar como maestro frente a grupo. Por tanto, permítame seguir laborando como docente y ahí le seré más útil”. Después de escucharme, concluyó diciéndome: “Maestro, me convence más que usted puede ser un buen colaborador en mi gestión; termine el ciclo escolar en su Escuela y luego lo espero para que se haga cargo del Departamento dentro de mi administración”.

Seguí resistiéndome, pero al final me integré a la Delegación con don Humberto. Y con él aprendí hacer proyectos no sólo en Educación de Adultos, sino en otras áreas educativas; aprendí a manejar la administración con orden, honestidad y eficacia; aprendí a tener una visión más amplia de la educación; en fin, con él aprendí a tener cariño y respeto en la educación de los niños, adolescentes y jóvenes de Aguascalientes.

Sentí enorme tristeza saber que falleció don Humberto Martínez de León. Descanse en paz. Sea para él mi profunda gratitud.

