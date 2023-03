Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, negó tolerar la actuación de grupos criminales en Tierra Caliente y dijo que su único pacto es con el pueblo.

Sobre los operativos emprendidos en la región de Tierra Caliente en contra de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias «El Fresa» y «El Pez», líderes de la Familia Michoacana, sostuvo que la Fiscalía es la dependencia encargada de informar.

Se dice que en su mandato se ha desatado esta agrupación en Tierra Caliente…

«No, no, no, yo siempre lo he dicho: yo no tengo ningún tipo de pacto, más que con el pueblo, ese es mi único pacto».

¿Pero sí se están tomando medidas?

«Se está trabajando, Fiscalía está trabajando y es la indicada, es quien va a dar en su momento los comunicados correspondientes del trabajo que está haciendo».