Mi gobierno es pro-vida: Tere

Después de la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez reiteró el compromiso pro-vida de su administración. Aclaró que, a pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo 8 de los 27 diputados del Congreso local acataron la decisión.

En una conferencia de prensa, Jiménez manifestó su desacuerdo personal y subrayó que su gobierno no forzará a los médicos a realizar abortos.

Afirmó que, pese a la obligación legal impuesta por la SCJN, la administración mantendrá su enfoque pro-vida y humanista, priorizando la justicia social y el respeto a la vida desde la concepción.

La SCJN había ordenado al Congreso estatal modificar la legislación, advirtiendo sobre graves sanciones, incluyendo prisión o destitución, para los incumplidores. Algunos diputados, aunque no la mayoría, votaron a favor de la despenalización del aborto en respuesta.

Jiménez recordó que, en legislaturas anteriores, se había criminalizado el aborto en el estado, medida apoyada por su gobierno. Sin embargo, activistas de derechos humanos impugnaron esta ley ante la SCJN, alegando que violaba las libertades individuales.

La SCJN instruyó al Congreso a despenalizar el aborto en el primer trimestre. La gobernadora insistió en que, a pesar de los cambios legales, su administración no presionará a los médicos para que realicen abortos, respetando sus creencias personales y profesionales.

Para concluir, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel destacó que la despenalización del aborto en Aguascalientes representa un cambio significativo en la política estatal, buscando un equilibrio entre el cumplimiento de los mandatos judiciales y la ideología pro-vida del gobierno actual.