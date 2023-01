Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-María Elena Ríos, la saxofonista que fue atacada con ácido en 2019 cuando caminaba con su madre en Huajuapan de León, en la región Mixteca de Oaxaca, advirtió que su agresor salió de prisión.

Tras la agresión, la joven responsabilizó a Juan Vera Carrizal, ex diputado del PRI y empresario, de ser el autor intelectual, por lo que fue detenido acusado de tentativa de feminicidio.

El año pasado, la defensa del político pidió la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio al de lesiones.

El proceso para la resolución tuvo como antecedente cinco días de audiencias.

Ayer, el juez de control de Huajuapan, Teódulo Pacheco, modificó la medida cautelar contra el priista y determinó la prisión domiciliaria.

La saxofonista aseguró que eso representa un riesgo a su persona en caso de que Vera Carrizal decida darse a la fuga.

«Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuemenloTodo», lanzó Ríos en su cuenta de Twitter mientras seguía la audiencia.

Desde el 16 de enero, la joven acusó al juez de ser parcial y favorecer a su agresor para continuar el proceso en libertad condicional.

«Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado, mi agresor ha quedado libre», escribió Ríos al darse a conocer la resolución.

«El juez Teódulo Pacheco Pacheco está aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor los cuales pretenden hacerlo pasar por ‘enfermo’. La legalidad no importa para la corrupción».

En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó tipificar como violencia física los ataques a mujeres con ácido y sustancias corrosivas y tóxicas.