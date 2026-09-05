José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON DC, EU: El Presidente Donald Trump aseguró este viernes que si la Reserva Federal de Estados Unidos no reduce las tasas de interés, él estaría dispuesto a decretar un embargo comercial contra otros países como México que no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos excepto tamales picantes y tomates

«Podríamos beneficiarnos enormemente con solo no comerciar con ciertos países. Perdemos 200 mil millones de dólares al año con la Unión Europea. Si no comerciáramos con ellos, no perderíamos nada. Con un simple movimiento del bolígrafo», dijo Trump a reporteros en la Oficina Oval.

«Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México… Ellos no tienen nada que nosotros necesitemos. Quiero decir (ellos tienen) tamales picantes, tomates, y algunas otras cosas. Pero básicamente, no tienen nada que necesitemos», dijo Trump refiriéndose al déficit comercial con el país.

«Nosotros tenemos petróleo. Lo tenemos todo. No quiero hacerlo porque nos llevamos muy bien con la Presidenta. Nos cae bien la Presidenta (Claudia Sheinbaum). La respetamos mucho. Pero si no quisiéramos comerciar con México y si no quisiéramos comerciar con Canadá. Ahorraríamos entre 60 y 90 mil millones de dólares al año solo con no comerciar con Canadá».

Esta mañana, el Presidente Trump había ya adelantado su amenaza en un mensaje en la red social Truth Social, algo que en principio había ya advertido al Presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh luego de la presentación esta mañana de un robusto resultado en la generación de empleos en el país.