Sin duda el tema de la inseguridad producto de la violencia generada por los grupos del crimen organizado tiene materialmente al país secuestrado, no completamente pero prácticamente en todos los estados de la república hay notas violentas todos los días. Y lo más grave es lo que se prevé: que pueda incidir esta violencia en el resultado de las elecciones. Y ya hay voces que indican que en México hay una creciente intervención del crimen organizado en los procesos electorales que de no atenderse de manera integral podrían derivar en una narco elección presidencial. Lo anterior nos obliga a preguntarnos: ¿Nos vamos a acostumbrar a vivir con este problema en la conciencia nacional; con la presencia de la violencia y la influencia que esto puede tener en los resultados electorales? Ya llevamos quince años con esta crisis de violencia y ya vemos a mucha gente muy acostumbrada a esta situación. Y se ve poca decisión de hacer cosas; con pocas ideas, con pocas propuestas. Creemos que hasta que a la gente no les llega la lumbre a los aparejos es cuando ya se mueve y empieza a exigir, a demandar, a denunciar y a pedir soluciones. En varios estados del país sin duda esto ya está descomponiendo completamente la vida social y política. El estado que tiene más avance en este sentido es Guerrero, que actualmente es un desastre. Es un estado sin rumbo. Es un estado donde los alcaldes tienen que pedirle permiso al crimen organizado para reelegirse, pues el crimen tiene capacidad de veto. Y lo mismo está pasando actualmente en Chiapas, en donde hay una descomposición política muy veloz y ya existe la evidencia de que va a haber una gran violencia político-electoral, pues van a entrarle con todo los capos para tratar de influir en los resultados y que sus favorecidos sean los próximos alcaldes y legisladores locales en varios estados. Si a esto no se le pone un dique en estos momentos, al rato va a ser todo el país.

¿En qué estados hay tranquilidad y certeza para la ciudadanía en términos de seguridad? Porque si observamos el mapa nacional, de Baja California a Chiapas y de Oaxaca. Y pasando por Guerrero hacia Michoacán, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, en fin, hay problemas muy graves. Y no quiero decir que sea la totalidad, pero de los 2,400 municipios muchos están en estos momentos secuestrados por la violencia.

Claro que en muchos estados del país hay incidentes violentos ligados con el crimen organizado, pues, como se sabe, el crimen organizado se dedica a muchos negocios ilegales. Pero ya en términos de descomposición ya hay un control territorial del crimen y ellos están ya decidiendo e influyendo de una manera determinante quienes serán los próximos alcaldes. De esto muy pocos estados se salvan, como: Yucatán, Querétaro, Campeche, Baja California Sur, la CDMX, Aguascalientes, y muy pocos más. Pero definitivamente ahí donde todavía no es un tema urgente, lo será próximamente.

Sobre la solución de este problema la verdad es que López Obrador no tuvo nunca claridad sobre la política de seguridad. Creemos que estuvo mal asesorado. El equipo de seguridad que lo ha acompañado tiene un perfil más de operadores políticos. Su primer secretario de seguridad era un experto en temas de política social, el programa insigne de “Jóvenes Construyendo el Futuro” nunca ha demostrado que haya tenido ningún tipo de impacto en el reclutamiento criminal. De ahí que la tesis de que están atacando las causas no tengan ningún sustento. Lo que si le salió bien al presidente fue armar las mesas de coordinación regional que ayudaron a bajar varios tipos de robos. El impacto fue en la delincuencia callejera no en las grandes empresas del crimen organizado, los grandes cárteles, n las grandes mafias. Eso es lo que sigue destruyendo al país y lo tiene de cabeza. El impacto fue en robo de vehículos, robo a transeúntes, robo a casa habitación. Ahí si se ven bajas importantes, pero definitivamente no se le hizo ni un rasguño al crimen organizado, al contrario, el crimen organizado se expandió territorialmente. Tenemos una epidemia de extorsión, de cobro de piso, y hay además un nuevo fenómeno de desapariciones en muchos estados, en muchas zonas metropolitanas en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad Neza, en Ecatepec, etc. Están desapareciendo cientos de jovencitas que se van a los mercados de trata. Así mismo hay muchos jóvenes que están siendo reclutados de manera forzosa hacia el crimen organizado en los Altos de Jalisco, en Sonora, etc. Y todo ese desastre es porque justamente no se contó con una estrategia para debilitar a los grandes cárteles, más bien se les ha dado manga ancha en este sexenio de la Cuarta Transformación.