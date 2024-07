Jorge Ricardo Agencia Reforma

SANTIAGO DE QUERÉTARO, Querétaro.- La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum negó ayer que haya habido un error de interpretación sobre los dichos de Donald Trump supuestamente en contra del ex Canciller Marcelo Ebrard, y aseguró que siempre se pedirá respeto para México.

«No (fue un error), porque nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre, y defender a México siempre», dijo al llegar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador a un encuentro con pobladores en Querétaro.

«Siempre vamos a pedir respeto para México, siempre, pero nos vamos a llevar bien (con Estados Unidos)».

Trump, ex presidente de Estados Unidos y de nuevo candidato, aseguró el pasado sábado que, al revisar el T-MEC en 2019, le impuso a México la condición de militizar la frontera sur del País para contener la migración, a cambio de no imponer aranceles a los autos mexicanos.

«Nos dieron todo lo que quería», sostuvo en un discurso en el que trató con desdén a Ebrard, entonces Canciller y encargado de la revisión del Tratado. Luego habló de «una persona estúpida con un bajo coeficiente intelectual».

Se refería a Biden, pero Ebrard asumió que se refería a él, al igual que Sheinbaum.

La próxima Presidenta descartó que vayan a enviar alguna declaración oficial.

«Ya vamos a esperar a que pasen sus elecciones. Y nos vamos a llevar bien», consideró previo al evento en Querétaro.

Por su parte, López Obrador no respondió sobre qué consideraba que sigue en la relación con Trump, de quien el pasado sábado dijo que era un hombre «fuerte y visionario».

«A Marcelo Ebrard (entonces Canciller) le tocó la negociación del T-MEC con Estados Unidos en el tiempo del ex presidente Trump, que es un hombre fuerte, de carácter, pero también visionario», sostuvo López Obrador en el centro de convenciones de San Luis Potosí, donde hizo un balance sobre la economía, el desarrollo industrial y el Tratado.

Además, dijo que Sheinbaum ya se encarga de eso, pero en su discurso al perfilar el próximo Gobierno, que inicia en octubre, defendió la soberanía de México.

«Vamos a tener siempre buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, pero nos van a respetar. Así como nosotros vamos a respetar a otros gobiernos y a otros pueblos, a otras naciones, así van a seguir respetando a México», apuntó.

«Nosotros no queremos volver a ser colonia de ningún país extranjero, nosotros queremos seguir siendo un país libre, independiente y soberano».

ASÍ LO DIJO

«Nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre. (…) Siempre vamos a pedir respeto para México, siempre, pero nos vamos a llevar bien (con EU)».

Claudia Sheinbaum, Virtual Presidenta Electa