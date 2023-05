La selección mexicana de beisbol sub-12 obtuvo la medalla de bronce dentro del Campeonato Panamericano de Beisbol U-12, que se celebró en Aguascalientes, el combinado azteca superó en el duelo por el tercer puesto a la selección de Panamá con una pizarra contundente de 5-21.

El principal objetivo de la selección mexicana sub-12 era clasificar al Mundial de la especialidad, que se celebrará próximamente en Taiwán, hecho que consiguieron desde el pasado miércoles con su arranque perfecto en el campeonato.

Al finalizar la etapa regular del torneo, México terminó en el segundo lugar general con una marca de 6-1, que les dio ese pase al Mundial de la categoría, además de la posibilidad de disputar las semifinales del campeonato.

No obstante, en el duelo de semifinales la selección mexicana no pudo vencer a Venezuela y eso evitó que los aztecas enfrentaran a Estados Unidos en la gran final. A pesar de eso, el ánimo no cayó y los mexicanos fueron con todo en su partido por el tercer puesto.

El duelo por el bronce se disputó el día de ayer a las 9:00 de la mañana en el campo del Cecadi entre México y Panamá, resultando ganador el cuadro local por una pizarra de 5-21. Al terminar la final entre Venezuela y Estados Unidos se llevó a cabo la ceremonia de premiación y el equipo mexicano recibió sus medallas de bronce y su placa de tercer lugar.