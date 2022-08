osé Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-La Administración del ex Presidente Donald Trump propuso en 2018 un pacto al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudarlo con sus prioridades políticas si México se enfocaba en reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos, revela Jared Kushner en un nuevo libro.

El yerno de Trump y asesor principal durante su Presidencia, Kushner asegura en su nuevo libro de memorias que él mismo junto al ex Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, ofrecieron dicho pacto al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante una cena privada en Washington en 2018.

«‘Nuestra relación [con el Gobierno de AMLO] va a ser muy simple….Pongan atención a estos datos [de cruces ilegales]. Si suben, vamos a tener problemas. Si bajan, tendrán un increíble socio aquí [en EU] que les ayudará con cualquier prioridad que tengan'», dijo Pompeo a Ebrard en la cena según cita Kushner.

Según el libro, López Obrador accedió al pacto luego de que Kushner le advirtiera en una cena el 19 de marzo de 2019 que Trump tomar represalias.

«Hice un viaje de 12 horas a la Ciudad de México para darle mi mensaje directamente a AMLO: si México no actuaba de inmediato para reducir los cruces fronterizos ilegales, todas las apuestas estaban canceladas, incluido el T-MEC», dice Kushner.

Pero los arrestos en la frontera llegaron a un máximo mensual en mayo con más de 133 mil migrantes detenidos, tras lo que Trump decidió anunciar en Twitter a finales de mayo que implementaría aranceles a las importaciones mexicanas.

El Canciller mexicano viajó a Washington para explicar las medidas que México podría para contener la migración irregular y detener la amenaza de aranceles, incluyendo el despliegue de más de 25 mil elementos militares.

» ‘Tu truco funcionó le dije (a Trump). El Canciller me mostró sus cartas. México se doblará», escribe Kushner.