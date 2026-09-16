Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que México nunca será colonia ni protectorado de otro país y afirmó que la Nación no se doblega, no se arrodilla ni se vende, en momentos de presiones de Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Al encabezar el Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia, la Mandataria centró su discurso en la defensa de la soberanía y recordó las intervenciones extranjeras que enfrentó el País durante el siglo XIX.

«El 16 de septiembre, Día de la Independencia, es la memoria viva de México. Significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende», afirmó.

Ante integrantes del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional reunidos en el Zócalo, Sheinbaum sostuvo que la lucha iniciada por Miguel Hidalgo en 1810 tuvo como origen una rebelión popular para conquistar la libertad, la soberanía y la justicia.

«La gesta heroica de nuestro pueblo, de nuestros héroes y heroínas, es la que hoy nos motiva. Es el ejemplo de nuestro pueblo que ha luchado siempre por decidir su destino. Es el orgullo de un pueblo que supo acompañar a Hidalgo y a Morelos. Es el orgullo de quienes toman en sus manos su destino», expresó.

La Presidenta recordó la invasión estadounidense de 1846 a 1848, en la que México perdió más de la mitad de su territorio, así como la Guerra de los Pasteles y la segunda intervención francesa.

Acompañada de su gabinete, también equiparó las disputas políticas del siglo XIX con diferencias actuales al señalar que entonces, «tal como ocurre en el presente», se enfrentaron dos proyectos de Nación, uno conservador que respaldó la intervención extranjera y otro liberal y republicano.

«Tampoco hay que olvidar porque la memoria es el alma de los pueblos libres que durante todo el Siglo XIX, tal como ocurre en el presente dos proyectos de nación se disputaban. Por un lado, un bando el conservador de corte centralista y monárquico que en su desesperación aplaudió la bota extranjera y trajo a Maximiliano de Habsburgo. El otro, el de ideas liberales republicanas y de justicia social que prefirieron dar la vida antes que rendirse», sostuvo.

El mensaje se registra después de que el Gobierno de Sheinbaum ha enfrentado cuestionamientos de funcionarios estadounidenses sobre los resultados de México contra los cárteles y planteamientos sobre posibles acciones contra organizaciones criminales, ante los cuales la Mandataria ha rechazado cualquier intervención extranjera.

El pasado 10 de septiembre, luego de que el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que los esfuerzos mexicanos contra los cárteles no eran suficientes, Sheinbaum pidió que México no fuera utilizado en la campaña electoral de ese país y reiteró que la coordinación bilateral tiene como límite la soberanía.

Este miércoles, la Presidenta sostuvo que la defensa de la independencia corresponde también a las actuales generaciones de mexicanos.

«Por ello, es una responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanos honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos han entregado su vida», manifestó.