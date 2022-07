Jorge Ricardo Agencia Reforma

ROSAMORADA, Nayarit.-Ante las quejas de Estados Unidos y Canadá por presuntas violaciones al T-MEC, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dará un paso atrás y hará valer la soberanía de México.

«Los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras, en vez de defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero», dijo al supervisar los avances del plan IMSS-Bienestar en Nayarit.

«Son unos traidores a la patria, ¿pero saben qué? No vamos a dar un paso atrás, México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero y el Presidente de México no es títere, no es pelele de ningún Gobierno del exterior».

De acuerdo con el Mandatario federal, Estados Unidos y Canadá están haciendo un reclamo porque México quiere rescatar el petróleo y la industria eléctrica nacional.

«Nada más le voy a recordar a los que están promoviendo esta campaña en contra de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, lo único que quiero recordarles es que el Presidente (Joe) Biden siempre me dice cuando hablamos de que el trato entre nosotros se debe de dar siempre con un pie de igualdad, eso es lo que me dice, es lo que voy a hacer valer: la soberanía de México, la independencia de México», expuso.

Los dos socios comerciales de México solicitaron consultas de resolución de disputas en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que el Gobierno de López Obrador está violando el pacto con sus medidas para priorizar la energía de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas de energías renovables.