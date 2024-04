Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A diferencia de la versión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien niega que el fentanilo se produzca en el País, en la Fiscalía General de la República (FGR) consideran que México «es campeón» en la producción de esta droga sintética.

El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, Felipe de Jesús Gallo, reconoció que la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas ocurre de manera industrializada en el País.

«México ha sido el campeón en la producción de metanfetaminas y ahora de fentanilo», manifestó el mando de la FGR, durante la inauguración de la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas en la Ciudad de México.

Se trata del primer funcionario de alto nivel que reconoce abiertamente la producción de esta droga en el País, pues el Presidente López Obrador ha sostenido durante meses que los cárteles mexicanos sólo prensan el fentanilo en pastillas o le añaden toques finales, pero no lo producen en el País.

«Créame que la producción de metanfetamina ya se ha industrializado, que no sólo se da en los montes, ya no solamente se da en la sierra o en el desierto de Sonora.

«Hemos llegado a modelos de negocio tan innovadores o tan antiguos y arcaicos como el trueque, ‘te cambio precursores por metanfetaminas para evitar el rastro del dinero'», explicó el funcionario.

De acuerdo con la agencia AP, expertos coinciden en que los cárteles de México utilizan precursores químicos procedentes de China e India para fabricar el opioide sintético y pasarlo de contrabando a Estados Unidos, donde causa unas 70 mil muertes por sobredosis al año y ganancias millonarias para las organizaciones criminales.

En el mismo foro, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó el diálogo entre ambos países para afrontar la crisis provocada por el fentanilo.

«Sabemos todos que cuando mueren 100 mil y más personas jóvenes en los Estados Unidos por las drogas químicas, entonces tenemos que hacer todo lo que se pueda hacer», consideró el diplomático.

A pesar de este diálogo entre autoridades, la cantidad de fentanilo decomisado por autoridades de Estados Unidos en la frontera con México durante los primeros seis meses del actual Año Fiscal 2024 disminuyó en un 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2023, reportó la Administración del Presidente Joe Biden.

De acuerdo con nuevas cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés), el total de fentanilo decomisado entre octubre de 2023 y marzo de 2024 sumó un total de 4.3 toneladas.

En contraste, el total de fentanilo decomisado por autoridades estadounidenses en la frontera con México durante el mismo periodo pero del Año Fiscal 2023 sumaba ya más de 6.2 toneladas.

Con información de Antonio Baranda y José Díaz Briseño