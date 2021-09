México se convierte en el país latinoamericano con más jugadores de la región, sumando más de 81 millones de gamers en total. Debido al nuevo boom electrónico, algunas organizaciones están ofertando cursos para convertirse en un deportista virtual profesional.

De acuerdo al reporte presentado por NewZoo, México es el doceavo país donde el sector gamer genera más ingresos. Durante el último año los deportistas virtuales generaron 1.6 mil millones de dólares a la industria de videojuegos, superando con creces a naciones como Brasil, Taiwán y Turquía, además se encuentra a nada de superar en el ranking a países desarrollados como Italia.

Este crecimiento del sector ha atraído a agentes externos, pues según informa el portal de formación profesional, MetaLecture, existen talleres y cursos especializados enfocados en el gaming y e-sports. Las clases están enfocadas a nivel técnico, donde enseñan a mejorar el rendimiento en el juego y el psicológico, dirigido a superar las derrotas.

El impacto económico no es una sorpresa si se tiene en cuenta la cantidad de jugadores mexicanos que usan el dispositivo o la consola de videojuegos de manera frecuente. En el mismo informe de Newzoo se revela que un total de 81.8 millones de ciudadanos se consideran a sí mismos gamers.

Si se tiene en cuenta el censo 2020 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), un 63 % de la población es gamer.

El emprendimiento mexicano que está saliendo victorioso de este crecimiento es Vorago, empresa jalisciense dedicada a la venta de accesorios para gamers, que ya ha visto aumentado su volumen en venta de sillas en un 100 % durante este año.

La pandemia fue la causante del crecimiento de casi seis millones de jugadores nuevos durante el 2020, por lo que Newzoo prevé un crecimiento similar este año. Las estimaciones tempranas apuntan a un aumento del 7.4 % de jugadores a nivel regional y global, dando un total de 110 millones de usuarios nuevos al finalizar el 2022.

Aunque el crecimiento del sector gamer en México es superior, en América Latina existe un importante mercado difícil de ignorar que incluye a 185 millones de jugadores.

La salida de decenas de videojuegos, muchos de los cuales llevan años esperándose, influirán en el crecimiento global de este año. TheLegendof Zelda SkywardSword HD, NEO: TheWorldEndsWithYou, No More Heroes 3, RainbowSixExtraction, Far Cry 6 y Diablo II Resurrected son algunos de los títulos que más llaman la atención de los gamers.