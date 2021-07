La historia de México en los Juegos Olímpicos tuvo un inicio bastante extraño y tumultuoso. La primera participación no tardó mucho en llegar ya que en París 1900, la segunda edición de los juegos, tuvo atletas mexicanos, que fueron solamente cuatro a participar en una disciplina.

El equipo varonil de polo conformado por Guillermo Hayden Wright y los hermanos Manuel, Pablo y Eustaquio Escandón Barrón fueron los primeros aztecas en participar en la justa veraniega y también fueron los encargados de darle la primera presea olímpica a México al obtener el bronce en su disciplina. Aunque por muchos años se pensaba que Hayden Wright era de otra nacionalidad se confirmó con el tiempo que era mexicano al igual que los hermanos por lo que México se hizo presente en el medallero en esa edición.

Sin embargo, tuvieron que pasar 24 largos años para que México volviera a unos Olímpicos ya que el país no participó en las siguientes tres ediciones de la competencia y para Berlín 1916 los juegos fueron cancelados por la Primera Guerra Mundial, para 1920 en Amberes, Bélgica tampoco se tuvo participación. Fue hasta París 1924 cuando México volvió a los Olímpicos gracias a que se le hizo la invitación al entonces presidente, Álvaro Obregón de formar parte del Comité Olímpico Internacional por lo que los atletas aztecas fueron invitados y formaron una delegación exprés que fue conformada por 15 deportistas que fueron abanderados en el Castillo de Chapultepec participando en tiro y en atletismo sin conseguir buenos resultados.

Para Ámsterdam 1928 la delegación mexicana creció considerablemente al tener 32 deportistas participando. En esta ocasión nuevamente se fue México sin medallas, pero se tuvieron atletas destacados como el boxeador Alfredo Gaona que estuvo cerca de pelear por una presea además del debut del equipo mexicano de futbol que perdió por goleada ante España, estos fueron los últimos juegos en donde México no obtuvo medalla comenzando una racha que se mantiene hasta ahora con por lo menos una presea. La historia continúo en Los Ángeles 1932 con ahora 73 atletas representando al país y destacando que fue la primera ocasión en la historia que hubo atletas mujeres en la delegación, incluso la abanderada fue Eugenia Escudero que participó en el esgrima, la otra atleta fue María Uribe Jasso en el lanzamiento de jabalina. En cuanto a medallas, se obtuvieron las primeras platas en esta edición con Francisco Cabañas triunfando en boxeo en los 50.8 kilogramos y Gustavo Huet haciendo lo propio en rifle en posición tendida 50 metros siendo la primera ocasión en la que se ganó más de una medalla.

GUSTAVO HUET en tiro consiguió de las primeras platas en la historia de México. Foto: Gobierno de México