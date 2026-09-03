Al inaugurar el Mexico Carbon Forum 2026 en el Complejo Tres Centurias (Ficotrece), la gobernadora Tere Jiménez afirmó que la asignación de un valor económico a la reducción de emisiones contaminantes está modificando las reglas del mercado global, lo que permite a Aguascalientes atraer inversiones en infraestructura ecológica y formar capital humano especializado en la entidad.

La mandataria estatal aseveró que el crecimiento económico y la protección ambiental avanzan de manera paralela en el estado, lo que abre campos de desarrollo para los jóvenes y nuevas fuentes de ingreso para las comunidades mediante la preservación de sus recursos naturales.

El encuentro, considerado uno de los más relevantes de América Latina en materia ambiental y financiera, reúne los días 2 y 3 de septiembre a cerca de 3 mil 500 participantes de México y otros países. Su objetivo central es analizar alternativas para disminuir la contaminación, financiar proyectos sostenibles y elevar la competitividad empresarial mediante los mercados de carbono.

Por su parte, Norma Munguía Aldaraca, de la Semarnat, enfatizó la urgencia de movilizar capitales para cumplir con los compromisos climáticos del país.

En el ámbito local, la secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Sarahí Macías Alicea, destacó que el estado cuenta con herramientas concretas, como la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático, el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, el Reglamento de la Ley de Cambio Climático, el Programa Sello Bajo Carbono y el Mercado Voluntario de Carbono.

Finalmente, Guillermo Zamarripa, de la Amafore, y Eduardo Piquero, de la Plataforma Mexicana de Carbono (México2), coincidieron en señalar a Aguascalientes como un referente nacional próspero y competitivo para la inversión sustentable.