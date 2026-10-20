La digitalización de los pagos en México requiere fortalecer la seguridad cibernética, reducir las comisiones bancarias y atender la brecha tecnológica que afecta a consumidores y pequeños negocios, advirtió María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas, en alusión a la actual discusión en el Senado sobre la Ley de Economía Digital.

La especialista señaló que la transición hacia las tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y pagos mediante teléfonos celulares debe acompañarse de educación financiera, infraestructura accesible y mecanismos de protección contra fraudes. Explicó que, aunque este modelo funciona en países como Suecia, Noruega y Brasil, en México persisten obstáculos como el desconocimiento de las aplicaciones bancarias, las limitaciones de acceso a internet y las diferencias generacionales en el manejo de herramientas digitales.

Estableció que los adultos mayores, campesinos, trabajadores y pequeños comerciantes podrían enfrentar dificultades para adaptarse a un sistema que reduzca progresivamente el uso del efectivo. También cuestionó las comisiones que cobran los bancos por transferencias y transacciones, al considerar que representan costos adicionales para los usuarios y establecimientos comerciales. Planteó que México debe fortalecer sus plataformas digitales para facilitar las operaciones y reducir los costos, además de garantizar la protección de los usuarios frente al robo de identidad y las transferencias no autorizadas.

Asimismo, consideró necesario ampliar la difusión de herramientas como CoDi y DiMo, cuyo funcionamiento todavía es desconocido para parte de la población. Sostuvo que cualquier avance legislativo en economía digital debe considerar: condiciones de acceso tecnológico, seguridad de operaciones y costos para usuarios, a fin de evitar que los sectores con menores recursos queden excluidos de los servicios financieros.