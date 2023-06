Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Abel Quezada, aquel famoso caricaturista con un gran sentido crítico y humorístico, aunque mediano dibujante, se solazaba en dibujar un personaje: el tapado, producto de un sistema de dictadura transexenal de partido, que durante 60 o 70 años según se vea, condujo los destinos de nuestro país y junto al tapado el “dedazo”, la voluntad del presidente para designar a su sucesor. Por supuesto los gobernantes en turno siempre ponderaron la democracia que encabezaban y sus aliados, o, por mejor decir sus esclavos, sus esbirros, sus lacayos, a coro festinaban la democracia mexicana, ejemplo para iberoamérica, en donde pululaban los coroneles y generales que se habían hecho del poder por medio de procesos políticos y sociales que reivindicaban la voluntad popular, la del pueblo sabio, se entiende. V.gr. Cuba y Venezuela, en esas épocas, plena hegemonía del PRI, Quezada señalaba: el chiste de la democracia es que parezca democracia aunque no lo sea. Con AMLO formado en las filas del PRI, émulo de Echeverría y mesías tropical, con el delirio de reivindicar la lucha revolucionaria de Cárdenas truncada por el neoliberalismo, según él, el apotegma cambia: No importa que no haya democracia, lo que importa es que algunos te lo crean, otros te la compren, muchos estén dispuestos a aceptarla y la mayoría permanezcan en la apatía en que han permanecido perennemente.

Mario Delgado quien fuera tesorero del Gobierno Federal, popular entre la tropa por ser tapadera de los desfalcos de los segundos pisos, negociazo de AMLO y el esposo de la Ministra Plagios, anunció con pésimo gusto (no se vale mentar la soga en casa del ahorcado) que se enterraba y para siempre el “dedazo”, lo que no dijo, pero se infiere para decirlo de una vez y de manera grosera, se enterraba en el rabo del sufrido pueblo mexicano, que, por una pitanza está dispuesto a disimular la faramalla y hacer como que hay democracia.

La democracia según López Obrador tiene características sui generis: sólo participan los pre-pre-pre candidatos que él dice, el método que ha demostrado ser la quinta esencia de la democracia, es el mismo que acabó con el aeropuerto de Texcoco, con la planta cervecera de Baja California, con el Seguro Popular y con todo lo que le pongan por enfrente; el número mínimo y máximo de “pres” lo determina él; cuando renuncien, que no se “peleyen”, que se porten bien, que no hagan campaña de a “devis” sino de a “mentis”, que no se llamen precandidatos aunque hocen y gruñan como candidatos para no contrariar las leyes electorales que no pudo cambiar; que los que participen tienen que renunciar a inconformarse y aceptar beber las heces para los lacayos; en fin, todo un compendio de prácticas antidemocráticas a las que se someten abyectamente los “suspirantes” a sucederlo. Claro que era menos grosero y menos ofensivo denominarlos tapados y no corcholatas, quizás aquellos priistas conservaban alguna dignidad y el sistema mismo tenía cierto pudor.

El proceso todo, aunque tiene la impronta del autoritarismo que caracterizó a la dictadura priista y que ahora encarna con absoluto beneplácito el autócrata y austero “republicano” tiene características no fáciles de comprender o de acomodar en el rompecabezas político de la sucesión. Hay factores reales de poder que han jugado y juegan posiblemente un papel importante en la orientación de la voluntad del “dedo” del fiel de la balanza (como le llamó el Dr. Roberto Casillas). Nadie puede dudar de la voluntad permanente de los EE.UU. de orientar los destinos del mundo y en particular él de su vecino. El ex secretario de Relaciones Exteriores sería posiblemente, el menos malo para los intereses norteamericanos. Aún cuando AMLO alardea de que el país no se ha endeudado, el crecimiento de la deuda externa a alcanzado niveles casi inmanejables, que tendrá que sostener sí o sí, a cualquier costo hasta las elecciones de 2024. Los capitales jugarán su papel, no todos, desde luego, siempre han existido los favoritos, Jorge Larrea lo fue de Miguel Alemán, Slim de Salinas, etc., etc., las fuerzas internas de Morena no parecen significar nada, pero sí la presión mediática y personal, aunada a un deterioro de la autoridad presidencial que se manifiesta en un incremento de su autoritarismo.

Cada vez más el presidente se ve furioso (fuera de sí), cada vez se le cuesta más trabajo controlarse y esbozar esa mueca que quiere hacer pasar por sonrisa. Los desplantes dictatoriales se evidencian y los desacatos a las autoridades judiciales y la falta de respeto al sistema constitucional mexicano y a las grandes instituciones del país, como la UNAM, le han mermado ante la población que no depende de las dádivas para justificar su gobierno.

El presidente no pudo aguantar más el “destape” y tuvo que, sobre las rodillas diseñar y anunciar un plan mocho, ilegal y antidemocrático, para tratar de encauzar la presión y seguir controlando la sucesión. Las corcholatas, las dos de verdad, una a que podrá rebasar la voluntad presidencial, otra, a que la inercia que pueda conservar de su populismo en CdMx le permita al presidente inclinar la balanza.

Hay un factor adicional que juega en contra, los militares se están desesperando o, a pesar de sus engaños, sus estrategias violentas, ilegales y contra los derechos humanos. Hace rato que se cansaron de repartir abrazos, en parte porque es difícil enfrentarse a sus socios y en parte porque hay grupos que son enemigos de verdad. Las filtraciones de Guacamaya Leaks pegaron bajo la línea de flotación de los mandos y afectaron la imagen, la proliferación de hechos delictuosos, violentos y violaciones de los derechos humanos por parte del ejército y de la guardia nacional, y la cada vez más evidente inutilidad de la última han minado a las fuerzas militares como apoyo para el presidente. Los asesinatos del ejército en Nuevo Laredo y luego la gravísima violación constitucional de iniciar una carpeta de investigación que le corresponde a la Fiscalía y no a la Sedena, muestran que su autoritarismo y su temor a un juzgado “civilón” (como ellos dicen despectivamente) van a la par.

Los espasmos de la bestia pueden ser aún, más peligrosos, lo más grave es que no se vislumbra un Perseo, un San Jorge o de perdis un Kalimán.

