Yarek Gayosso Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá, confirmó que tuvieron un primer acercamiento con el Comité Olímpico Internacional (COI) para buscar la sede de los Juegos Olímpicos 2036.

«Es muy importante haber tenido esta reunión porque nosotros tenemos que hacer un análisis no solo en materia deportiva y de estructura sino también con los temas geopolíticos: qué ciudades se están desarrollando, cuáles podrían tener infraestructura, cuáles podrían ser sedes alternas», expresó Alcalá en entrevista vía telefónica.

«Todos esos detalles tenemos que construirlos. Estas dudas las disipará el COI del área de las sedes, pero es un camino largo, no es de la noche a la mañana».

La líder del movimiento olímpico mexicano contó que el canciller Marcelo Ebrard fue quien tuvo la primera iniciativa para buscar la sede olímpica por segunda ocasión para México, después de 1968, donde se convirtió en el primer País de Latinoamérica en organizar unos Juegos Olímpicos.

«El canciller es un hombre de gran visión y entiende que en 1968 México se puso a la vanguardia a través del movimiento olímpico, él entiende lo que implica ser sede», sostuvo la ex clavadista olímpica mexicana.

«Es paso a paso, tampoco dar campanas al vuelo. Primero hay que ver las posibilidades reales que tiene México y se necesita formar un grupo de especialistas para ser sede de unos Juegos Olímpicos», dijo Alcalá.

La inversión privada será un eje importante en la búsqueda por la justa olímpica.

«Donde los empresarios participen fuertemente y no sea una carga para el Gobierno y no cree un conflicto económico para el País».

¿Qué se requiere?

-Se tiene que evaluar si hay condiciones para poder ser sede y se presenta un proyecto que se adapte mejor a sus necesidades deportivas, económicas, sociales, de planificación ambiental, buena gobernanza y credibilidad.

-El COI define todas las necesidades que requiere una Ciudad para poder ser sede y brinda un acompañamiento en temas ecológicos, geopolíticos, cambio climático, problemas políticos-sociales-económicos e inversión privada.

-Se tiene que integrar una comisión de especialistas en diferentes temas como tecnología, ciencia, urbanismo, hacer un plan desarrollo y de protección para el deporte mexicano. Se presenta en 2024 una carta de interés de participar para ser sede.

-Son los miembros del COI quienes eligen al anfitrión en votación secreta. Cada miembro activo tiene un voto.