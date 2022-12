Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los mexicanos ya comenzaron su recorrido dorado para la temporada de premios.

Ayer, los actores Diego Calva (Babylon) y Diego Luna (Andor), así como el cineasta Guillermo del Toro (Pinocho), fueron nominados a los Globos de Oro, que se entregarán el 10 de enero.

Organizados por la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, los galardones volverán a tener transmisión televisiva después de un desabrido anuncio por streaming este año.

El gremio se sometió a una enero de 2023 después de una reestructura por un escándalo provocado por acusaciones de falta de inclusión y conflictos de intereses entre sus miembros.

Del Toro, viejo lobo de mar de estos reconocimientos, buscará dos gracias a su animación stop motion: Mejor Película de Animación y Mejor Canción («Ciao Papa»).

La película también fue mencionada en la categoría de Mejor Banda Sonora, responsabilidad de Alexandre Desplat.

Se trata de los primeros Globos tanto para Calva como para Luna.

El primero competirá como Mejor Actor de Comedia o Musical contra Daniel Craig (Glass Onion: Un Misterio de Knives Out), Adam Driver (Ruido de Fondo), Ralph Fiennes (El Menú) y Colin Farrell (Los Espíritus de la Isla).

Luna, se medirá en Mejor Actor de TV Drama ante Adam Scott (Severance), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Kevin Costner (Yellowstone) y Jeff Bridges (The Old Man).

Bardo, cinta de Alejandro G. Iñárritu filmada en México, no consiguió colarse a Mejor Película Extranjera.

Durante la crisis de los galardones, muchas celebridades y agencias de representación se deslindaron de la Asociación, así que se desconoce qué tanto respaldo tendrá la edición 2023.

De los tres mexicanos nominados, sólo Luna y Calva hicieron mención a los Globos en sus redes sociales.

APUNTAN AL ÓSCAR

La cinta de Martin McDonagh sobre dos amigos en pleito, Los Espíritus de la Isla, y la película de acción y comedia existencial de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, lideraron las nominaciones, con 8 y 6, respectivamente.

Esta ocasión, los Globos repartieron sus candidaturas entre varias favoritas para los Óscar, como Los Fabelman, de Steven Spielberg, y Tár, de Todd Fields.

Pero también encumbraron varias cintas de gran presupuesto como Top Gun: Maverick y Avatar: El Camino del Agua.

Esos cuatro filmes, más Elvis, de Baz Luhrmann, conforman la categoría de Mejor Película de Drama.

Mejor Comedia o Musical la disputarán Los Espíritus de la Isla, Glass Onion, Todo en Todas Partes…, Babylon y Triangle of Sadness.

Entre los nominados a Mejor Actor de Drama está Brendan Fraser (The Whale), quien ha dicho que no asistirá a los Globos después de acusar al expresidente de la Asociación Philip Berk de manosearlo en 2003.

Tom Cruise, quien devolvió sus tres Globos de Oro tras las acusaciones contra la premiación, fue omitido en la categoría de Mejor Actor.

En las categorías de televisión, Abbott Elementary fue la más nominada con cinco menciones, incluyendo Mejor Serie Musical o de Comedia, que comparte con The Bear Hacks, Merlina y Only Murders in the Building.

Mejor Serie Drama se la disputarán Better Call Saul, The Crown, House of The Dragon, Ozark y Severance.