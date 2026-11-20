Abril Valadez Agencia Reforma

CDMX.- La mexicana Sofía Rosales Arreola participó como supervisora de producción del Departamento de Arte en Wildwood: El Bosque Salvaje, película de animación stop motion de LAIKA Studios, para la cual coordinó la construcción de 136 escenarios y supervisó pruebas técnicas destinadas a garantizar su funcionamiento durante el rodaje.

Entre las secuencias más complejas destacó una espiral de hiedra que rodea a un bebé, cuya fabricación y animación requirieron meses de trabajo. También se realizaron numerosas pruebas con catapultas utilizadas en una batalla, para determinar el movimiento de sus mecanismos.

La egresada de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara explicó que su labor consistió en coordinar calendarios de construcción y verificar que escenarios y objetos fueran compatibles con las necesidades de animadores, camarógrafos y otros departamentos.

La producción, dirigida por Travis Knight, reunió a más de 100 profesionales únicamente en el Departamento de Arte. Su realización se desarrolló en Portland, Oregón, donde Rosales reside desde hace cuatro años.

Antes de incorporarse a LAIKA, la tapatía dirigió La Casa de la Memoria, cortometraje ganador del Ariel en 2021, y participó en Pinocho, de Guillermo del Toro.

En Wildwood también colaboraron los mexicanos Sergio Valdivia, Lupita Susarrey, Emmanuel Rojas y Daniela Montaño, en áreas de animación, utilería, efectos visuales y mantenimiento de marionetas.

Rosales calificó su participación como un sueño profesional cumplido y destacó el trabajo artesanal detrás de cada escena. Actualmente continúa en LAIKA y espera retomar su trayectoria como directora de animación en futuros proyectos.