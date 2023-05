Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer trimestre de este año, el costo financiero de la deuda pública del País superó en 85 mil 940 millones de pesos a la inversión destinada a obra pública.

Se trata de la mayor diferencia, en monto, para un mismo periodo en los últimos 32 años, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El costo financiero de la deuda pública, que se integra por los intereses, comisiones y gastos, alcanzó en este periodo los 258 mil 296 millones de pesos.

Mientras que los recursos que fueron canalizados a inversión física -aquella enfocada a construir, conservar o adquirir bienes de capital para la obra pública directa e indirecta- fue de 172 mil 356 millones de pesos.

Visto en diferencia porcentual, el costo financiero del servicio de la deuda fue 50 por ciento mayor a la inversión física, la más elevada para un mismo periodo desde el año 2004.

La brecha entre ambos rubros se está abriendo no solamente por el alza de tasas de interés que incrementa el costo financiero de la deuda, sino que de forma paralela el gasto corriente del Gobierno federal no ha mostrado un crecimiento considerable, opinó Pablo Cotler, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Ante un gasto corriente con poco crecimiento la alternativa es endeudarse más o reducir dicho gasto, explicó el investigador.

«O se reduce gasto corriente en nómina o en gastos sociales, lo cual no hará, por lo que lo único que le queda es el gasto en inversión pública, que termina siendo la variable de ajuste», dijo Cotler, también profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana.

Mariana Campos, coordinadora del Programa Gasto Público de México Evalúa, apuntó que la diferencia entre ambos rubros evidencia una mala receta económica, porque se basa en un mayor endeudamiento que se está usando, en parte, para pagar deuda, mientras se castigan recursos destinados a inversión productiva.

La especialista calificó de preocupante la situación porque el presupuesto que se va en mayor medida a gasto corriente tiene menos posibilidad de generar derrama económica.

Ante este panorama, existe la posibilidad de que ante el incremento en el costo financiero de la deuda, se recurra a usar parte del gasto público para cubrir este pago, consideró Raúl Morales, académico de la FES Aragón UNAM.

El experto añadió que para que la diferencia que se registró en ambos rubros no se siga ampliando, el Gobierno federal debería elevar los impuestos para generar más ingresos, aunque descartó que eso vaya ocurrir en este sexenio.