Claudia Guerrero y Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Gobiernos de México y de Estados Unidos acordaron ayer la creación de un equipo conjunto y reuniones periódicas para tratar el tema de migración, a las que se unirán países de Centroamérica y Sudamérica, informó la Canciller mexicana, Alicia Bárcena.

Tras la salida de Palacio Nacional de la delegación de Estados Unidos, encabezada por el Secretario de Estado, Antony Blinken; el Secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, y la Asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood Randall, Bárcena afirmó que no solicitaron nada especial.

«Nada en particular, o sea, simplemente refrendamos nuestro interés de seguir trabajando juntos. Lo que sí vamos a hacer es un equipo de trabajo conjunto para tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica, eso fue lo que realmente se habló y de cómo vamos a apoyarnos mutuamente», sostuvo.

En entrevista, la titular de Relaciones Exteriores indicó que la primera reunión podría ser a finales de enero de 2024.

«La reunión fue excelente, una reunión donde reafirmamos amistad, compromisos, trabajo conjunto, y algo muy importante es que ellos vinieron aceptando una invitación del Presidente López Obrador; realmente respondieron en unas fechas, que como ustedes saben, son complejas; sin embargo, vinieron tres secretarios de estado con su equipo», dijo.

La reunión en Palacio Nacional duró dos horas y media aproximadamente, y el equipo estadounidense se retiró sin hacer declaraciones.

Barcena destacó la importancia de la relación económica de ambos países.

«La importancia de reabrir los cruces fronterizos para nosotros es una prioridad, hablamos de la parte económica, también de las causas estructurales de la migración, a nosotros nos interesa mucho ir a las causas», explicó

Sin embargo, la Canciller no precisó si hablaron sobre la caravana migrante que avanza desde el sureste del País hacia la frontera con EU, y sólo indicó que México realiza esfuerzos para enfrentar la crisis migratoria, el tema de la reunión.

«Está bajando mucho, hemos llegado a bajar mucho las cifras de los inmigrantes», señaló.

Abordan seguridad y tráfico de drogas

Los funcionarios de México y Estados Unidos también abordaron temas relacionados con la seguridad y el tráfico de fentanilo.

Blinken sostuvo que, durante el encuentro con López Obrador, su Gobierno dejó en claro el compromiso para enfrentar el tráfico ilegal del opioide sintético.

«Como dejamos claro hoy en la Ciudad de México, estamos comprometidos a asociarnos con México para abordar nuestros desafíos compartidos, incluida la gestión de una migración irregular sin precedentes en la región, la reapertura de puertos de entrada clave y la lucha contra el fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas», escribió en sus redes sociales.

En tanto, López Obrador celebró que los temas prioritarios de la relación bilateral se hayan tratado de manera directa.

«Se lograron importantes acuerdos en beneficio de nuestros pueblos y naciones. Ahora más que nunca es indispensable la política de buena vecindad», refirió.

Hasta anoche, ninguno de los dos gobiernos emitió una declaración sobre los acuerdos alcanzados en la reunión de alto nivel.