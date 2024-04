Desde su establecimiento en enero, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ha procesado su carga inicial de expedientes y hasta la fecha, ha resuelto la mitad de los 8 mil casos recibidos inicialmente. La meta del Tribunal es estar al día con todos los procedimientos pendientes para junio.

El Tribunal no sólo ha manejado expedientes heredados de su antecesor, sino que también ha recibido entre mil y 1,500 nuevos casos, casi todos relacionados con impuestos prediales, generados en los primeros meses del año.

Se agregó que este incremento en casos nuevos, que incluye impuestos prediales, multas y otros actos administrativos, destaca la capacidad del Tribunal para manejar tanto los asuntos pendientes como los nuevos, asegurando una constante resolución de casos durante el año.

Jaime Beltrán Martínez, presidente del Tribunal, señaló que la primera sesión se llevó a cabo el 8 de enero, centrada en la transición de los expedientes activos. Se contabilizaron alrededor de 8 mil expedientes, más 1,900 promociones y documentos por revisar, y otros mil aún no procesados.

El presidente también destacó los esfuerzos de modernización, incluyendo la mudanza a un nuevo edificio más espacioso y cómodo ubicado en el Centro Comercial Galerías. Adicionalmente, se está avanzando en la implementación de juicios en línea con expedientes totalmente digitalizados, proyectados para finales de este año, lo cual facilitará la administración de justicia.

Una reciente reforma federal ha requerido que los tribunales administrativos adopten métodos alternativos de solución de conflictos, como la mediación, previamente no permitida en la materia administrativa. El tribunal ha participado en un congreso nacional de justicia administrativa y ha firmado un convenio con la Suprema Corte de Justicia para la capacitación y certificación en mediación, buscando agilizar la resolución de casos.