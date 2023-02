Antonio Baranda y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador redujo las posibilidades de que la nueva planta de Tesla se instale en Nuevo León.

En su conferencia mañanera, advirtió que en la entidad gobernada por el emecista Samuel García no hay agua, mientras que en el sureste y otras partes del País, como Hidalgo, sí.

«La propuesta (a Tesla) es: vamos viendo, qué dimensiones tiene la empresa, cuántos trabajadores y qué sitios pueden ustedes tener más oportunidades para el abasto del agua, para servicios», dijo.

«Hay zonas en el norte del País donde ya legalmente existe veda, es decir, ya no se puede otorgar permisos para la extracción de agua. Ya hay zonas rojas, esto es por el bien de todos».

La intención de Tesla de construir una mega planta en México provocó una competencia regional y hasta política.

El plan inicial es que se instale en Nuevo León, pero surgieron otras opciones, como la que empuja la 4T para que la planta se establezca en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

«Yo voy a hablar con los directivos para ordenar y ver en dónde sí podemos garantizar que se tiene el agua y también energía eléctrica y todos los servicios», expuso.

«Pero ya no seguir sobreexplotando pues estos acuíferos que se llama ahora, en el nuevo lenguaje, estrés hídrico».

El Mandatario aclaró que la armadora de autos eléctricos no ha tomado una decisión sobre la sede de su nueva planta.

No obstante, adelantó que expondrá a los directivos de Tesla los problemas de agua en Nuevo León y el norte del País para que tengan «con mucha claridad» la información sobre la disposición de recursos naturales y servicios indispensables.

«Celebramos que se esté decidiendo México como lugar para que lleguen estas inversiones de la industria automotriz, lo único que queremos hablar con los directivos de esta empresa es que queremos ordenar también el crecimiento. Hay ya lugares en el País en donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico», señaló.

«Y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León y ¿por qué le falta agua a Nuevo León?, bueno, porque ha crecido mucho, no sólo su industria, en consecuencia, ha crecido mucho la población; pueden decir ‘la planta consume muy poca agua’ o ‘va utilizar agua que son tratadas’, sí, pero los que van a trabajar en esas plantas, las familias que van a trabajar en esas plantas pues van a consumir agua»

Cuestionado si las inmediaciones del AIFA siguen siendo una alternativa para construir la planta, López Obrador dijo que «podría ser una opción».

«Pero no sólo es Hidalgo, el 70 por ciento del agua del País, hay que decirlo, está en el sureste. (Donde) se tiene agua, se tiene gas, se tiene energía eléctrica, no hay tanta población, hay más tierra que población, esto es parte de lo que queremos dar a conocer», comentó.

-¿Es otra opción el sureste?, se le planteó.

«Claro, desde siempre se ha propuesto el que se mantenga la población, que se oriente le crecimiento poblacional hacia las costas, sobre todo del Golfo, porque se tiene el agua», indicó.

«¿Por qué no descentralizamos el desarrollo?».