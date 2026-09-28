El Municipio de Aguascalientes avanza en la renovación de la infraestructura hidráulica de avenida de la Convención de 1914 e invierte casi 12 millones de pesos en el tramo comprendido entre las calles Guadalupe y Aquiles Serdán.

El presidente municipal, Leo Montañez, informó que la obra contempla la rehabilitación de mil 830 metros de líneas de distribución de agua potable, de los cuales mil 650 corresponden a tubería de 12 pulgadas y 180 metros a tubería de 10 pulgadas.

Los trabajos, a cargo del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), se concentran actualmente a la altura del fraccionamiento Miravalle. La instalación de la tubería de 10 pulgadas ya concluyó, mientras que la intervención de la línea de 12 pulgadas registra un avance del 30%.

De manera paralela, en los puntos donde concluyeron las labores hidráulicas se realizan trabajos de bacheo y colado de concreto para recuperar la superficie de rodamiento y permitir nuevamente la circulación vehicular.

Los recursos destinados a la obra provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

De acuerdo con el alcalde, la renovación de las líneas permitirá mejorar la distribución del agua potable y las condiciones del servicio para miles de habitantes y comerciantes de esta zona de la ciudad.

Montañez destacó que buena parte de las obras hidráulicas queda fuera de la vista al encontrarse bajo tierra, pero su renovación es necesaria para hacer más eficiente la conducción del agua y fortalecer la infraestructura de distribución en la ciudad.