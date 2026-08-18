Francisco “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de venta.

El hombre fue detenido el pasado 30 de julio de 2026 por policías municipales de Aguascalientes en el cruce de la avenida Antiguo Camino a San Ignacio y la calle Arno, en el fraccionamiento Colinas del Río.

Durante la intervención, los uniformados encontraron entre sus pertenencias ocho envoltorios de plástico azul que contenían una sustancia granulada, por lo que tanto el detenido como el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público.

Un peritaje realizado por el Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica estableció posteriormente que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 3 mil 34.2 miligramos.

Con los datos reunidos en la carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado presentó a Francisco “N” ante una Juez de Control, quien calificó de legal la detención y resolvió vincularlo a proceso.

Además, la autoridad judicial ordenó que permanezca bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal. Para el cierre de la investigación complementaria se fijó un plazo de un mes y 15 días.