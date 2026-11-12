El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, encabezó la entrega de las primeras 152 Viviendas del Bienestar en Aguascalientes, en el fraccionamiento El Barranco, ubicado en el municipio de San Francisco de los Romo, donde informó que la totalidad de las casas construidas ya fueron asignadas a trabajadores de bajos ingresos, como parte del programa federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el acto, el funcionario explicó que las viviendas tienen una superficie de 60 metros cuadrados, cuentan con dos recámaras y disponen de acceso a servicios, escuelas, hospitales y centros de trabajo. Están dirigidas a trabajadores que perciben entre uno y 2.9 salarios mínimos, quienes anteriormente enfrentaban dificultades para obtener créditos suficientes para adquirir una casa. Detalló que, mediante la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales, así como con desarrolladores inmobiliarios, se logró reducir su precio de 1.2 millones a poco más de 600 mil pesos.

Respecto al avance del programa en Aguascalientes, indicó que la meta pasó de 6 mil a 20 mil viviendas. Actualmente, hay más de 8 mil contratadas y se pretende incorporar otras 9 mil antes de finalizar el año. Asimismo, informó que en el país fueron reestructurados 4 millones 856 mil créditos considerados impagables. En Aguascalientes, alrededor de 90 mil 700 derechohabientes resultaron beneficiados, mientras que otros 76 mil trabajadores que liquidaron sus financiamientos podrán obtener gratuitamente la liberación del gravamen.

Por su parte, la gobernadora Tere Jiménez anunció que buscará ampliar la meta estatal de 20 mil a 45 mil viviendas. Señaló que los municipios y el Gobierno del Estado tienen identificados 92 terrenos para desarrollar nuevos conjuntos habitacionales.

Finalmente, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, informó que los proyectos de vivienda en Aguascalientes registran un avance cercano al 40 por ciento. También adelantó que se buscará ampliar las metas de regularización y escrituración, pasando de una previsión inicial de más de 20 mil documentos hasta alcanzar eventualmente las 40 mil escrituras.