Después de la novela que se armó en Barcelona por la posible salida de Leo Messi, el día de ayer el argentino regresó a los entrenamientos, mostrando un poco de desagrado en su rostro pero comprometido con los ejercicios.

De momento el capitán del Barça se entrena apartado del grupo, ya que como se había anunciado hace unos días, el sudamericano no se presentó a la prueba de PCR a tiempo, por lo que tuvo que hacerlo ayer por la mañana y más tarde reportarse a los campos para entrenar.

Leo Messi causó mucho revuelo en las últimas semanas al expresar su interés por salir del equipo de su vida, pero después de no lograr un acuerdo con el equipo al final el argentino optó por quedarse y así no presentar una demanda ante el club catalán, generando cierto desconcierto en todos.

Sin embargo, el seis veces Balón de Oro aseguró que seguirá dando la cara por el equipo que esta temporada la jugará con el mismo interés de ganar títulos importantes, además de que ya ha platicado con Koeman para determinar su lugar en esta nueva era del Barcelona.

Por lo pronto casi toda la plantilla del Barça ha reportado con el club y ya ha realizado entrenamientos, a falta de los internacionales que se encuentran disputando la UEFA Nations League. El próximo sábado 12 los culés tendrán un partido amistoso ante Gimnastic de Tarragona, siendo el debut de Koeman en el banquillo azulgrana.

Después, el debut de Barcelona en la liga española será el próximo miércoles 16 ante el Girona, se desconoce cuál será el planteamiento del nuevo entrenador, o si pondrá a Messi como titular, ya que sólo el tiempo definirá cómo se desenvuelve Leo en un equipo en el que ya no quería estar, a pesar de ser el equipo de sus amores.