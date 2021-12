En medio de la crisis deportiva que vive el Barcelona, una luz de esperanza nació esta semana al darse la noticia de que Lionel Messi, leyenda del equipo, regresará a la escuadra catalana, luego de una negociación sin precedentes entre el club blaugrana y el astro argentino.

Hace casi 6 meses se dio la noticia histórica de que Lionel Messi ya no seguiría en el equipo que lo vio nacer y convertirse en leyenda, ya que el FC Barcelona no pudo conservar la ficha de su máxima figura por la crisis económica que sufre.

Esta noticia afectó el corazón de muchos culés e incluso se notó el impacto directo en el equipo, ya que, en esta primera mitad de la temporada, el Barcelona no ha rendido en la liga española y, además, perdió su lugar en la fase final de la Champions League.

Sin embargo, en esta Navidad, la afición catalana no pudo recibir una mejor noticia que la del regreso de Lionel Messi, y es que el mismo club dio a conocer que el astro argentino regresará al club blaugrana sin cobrar un solo centavo, algo nunca antes visto en el futbol internacional.

Los acuerdos fueron aceptados por el mismo Messi y por el PSG, que no tuvo más remedio que quedarse con la satisfacción de haber tenido a Lionel por al menos 6 meses en su plantilla. Cabe señalar que el argentino cuenta con muchos patrocinios de marcas, por lo que no necesitaba de un sueldo base en su antiguo equipo.

A pesar de que esta noticia figura como uno de los deseos más grandes de los aficionados al Barça, tal parece que no se cumplirá en este 2022, debido que en el Día de los Inocentes no todo resulta ser verdadero.

¡Participa con tu opinión!