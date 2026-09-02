Merodeaba de madrugada y con cuchillo en mano

Un hombre de 30 años fue detenido por policías municipales en calles del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta, luego de que presuntamente intentó escapar de los oficiales y le encontraron un cuchillo entre sus pertenencias.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Isabel Jiménez Díaz y José Guerra Palos, donde los uniformados atendieron el reporte sobre la presencia de una persona sospechosa.

Al llegar, detectaron a un individuo que, al advertir la presencia policial, intentó retirarse corriendo. Los agentes le ordenaron detenerse, pero hizo caso omiso y continuó la huida hasta que fue alcanzado metros adelante.

Durante una inspección preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias un cuchillo con mango de madera de aproximadamente 25 centímetros de longitud, por lo que Oscar “N”, de 30 años, quedó detenido.

Tras su captura, el hombre también fue señalado por presuntamente haber intentado ingresar a un domicilio durante la madrugada.

El detenido y el arma asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica. La Policía Municipal llamó a otras personas que pudieran haber sido afectadas por el sujeto a presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.