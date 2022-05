Las mujeres empresarias de la entidad darán pocas utilidades durante este mes de mayo e incluso algunas en definitiva no otorgarán nada a sus trabajadores debido a la difícil situación que padecieron el año pasado a causa de la pandemia, señaló la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio.

La representante de MEMAC afirmó que este 2022 no habrá las utilidades esperadas ya que tuvieron que hacer uso de los recursos que tenían el año pasado para salir adelante con los gastos fijos y precisamente uno de ellos es su plantilla laboral. “Algunas empresarias no generamos utilidades, ahorita con este repunte estamos un poco respirando y ya durante este año quizá vayamos a dar algún tipo de bono, pero en cuanto a utilidades como se venían teniendo en prepandemia, pues no”.

Afirmó que las empresarias se han visto severamente afectadas con el incremento de costos generalizados y por el tema de la inflación que les ha impactado directamente al bolsillo y a la canasta básica, por lo que no esperan unas utilidades como lo venían otorgando en años anteriores.

Incluso dijo que habrá empresarias que definitivamente no otorguen utilidades, dado que han tenido pérdidas en sus negocios, “pero seguimos trabajando, diversificándonos y apoyando también a nuestra plantilla laboral porque el capital humano es lo más importante que tenemos”.

Consideró que las empresarias que sí otorguen utilidades, podrían estar dando un 40 a un 50% menos respecto al año pasado, tomando en cuenta que muchos de los negocios de las asociadas eran considerados como no esenciales y tuvieron que cerrar obligatoriamente durante 4 meses. “Algunos rentamos y los impuestos seguían corriendo, seguíamos pagando la Seguridad Social porque eso era lo más importante, porque estamos viviendo un tema de salud y no podíamos dejar de pagar esas prestaciones y 4 meses no se recuperan en un año ni en dos, todavía estamos en proceso de recuperarnos”.

