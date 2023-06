El típico chiste que nunca faltó cuando estudiaba la carrera era si estaba en «mercadofiesta», un término chusco en la región que hace alusión a la mercadotecnia como una metodología que no sirve o como una materia que no necesita ser profundizada. Aclaro que me daban risa esos comentarios y memes, y también me percataba de la visión limitada de la sociedad por mi profesión, pero nunca es tarde para seguir aprendiendo, y te lo demostraré con mis siguientes observaciones.

Creer que el marketing es solamente «contratar edecanes y poner bocinas en un negocio», es una idea absolutamente errónea, porque si así fuera, en primera, la carrera llevaría otro nombre; en segunda, todos los negocios harían lo mismo, pero créeme que para una funeraria sería de mal gusto. Existe una rama llamada «perifoneo publicitario», la cual respalda este tipo de actividades, y antes de aplicarlo en tu negocio, se analiza primero si eso atrae a tu público objetivo o lo aleja.

Definir que ‘Starbucks’ o ‘Airbnb’ vende experiencias y la ‘Coca-Cola’ felicidad tiene un fundamento, el trabajo de un/a mercadólogo/a consiste en usar su creatividad y compartir ideas con un propósito. En un mundo donde existen varias bebidas y hospedajes a nivel mundial, ya no es una opción competir únicamente con lo que ofreces, sino con lo que transmites (marketing emocional), y para eso hay que conocer los estímulos humanos para que puedan llegar contigo (neuromarketing).

Hacer marketing va más allá de administrar redes sociales, puedes enfocarte en la rama «digital» por lo que representa hoy en día para las marcas, pero entender sus términos te brinda un panorama completo, no se comparten mensajes sólo porque son bonitos, es un arte con objetivo, podrá gustarte el color rojo, pero nuestra labor está en demostrarte por qué es eficiente en tu industria o por qué deberías cambiarlo, y lo mismo aplica en tus «copys» (texto persuasivo).

Si tuviera que definir en una palabra a la mercadotecnia sería «vender», porque sus técnicas promueven un intercambio, ya sea de dinero o ideas, y para eso hay que estudiar. Todas las carreras y profesiones tienen un papel importante en la sociedad, se puede trabajar en equipo para una empresa y aprender de esto, aunque ejerzas otro ámbito. Si en mi agencia operamos bajo contratos, un/a abogado/a puede asesorarse para promover mejor su despacho.

En conclusión, «mercadotecnia» es un imán, un vasto universo de oportunidades para ganar en tus negocios, y «mercadofiesta» fue lo que viví el pasado 2 de junio por mi cumpleaños #27, y la que habrá el próximo 6 de junio por el segundo aniversario de la Columna Marketera en El Heraldo de Aguascalientes… ¡Gracias!

Sitio web: www.molonetmx.com

Facebook, Instagram y Twitter: @molonetmx

LinkedIn: Hugo Morales Lozano