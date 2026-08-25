Los fraudes relacionados con la compraventa, renta y apartado de propiedades y los remates bancarios representan uno de los principales riesgos para quienes buscan adquirir un inmueble en Aguascalientes, advirtió Rosalía Gutiérrez, presidenta del Consejo Empresarial de Profesionales Inmobiliarios e Inversionistas de México (CEPIM).

En rueda de prensa, durante la presentación del organismo, integrado por alrededor de 27 personas, entre empresarios, inversionistas y profesionales vinculados con distintas áreas del sector inmobiliario, señaló que es necesario fortalecer la protección ciudadana, pues existen personas que ofrecen servicios sin preparación, certificación o registro. Afirmó que en Aguascalientes existen más de 3 mil asesores inmobiliarios, aunque no todos están certificados o incorporados al padrón correspondiente, lo que dificulta distinguir a los profesionales de quienes operan al margen de la formalidad.

Por ello, llamó a quienes pretendan comprar, rentar o vender una propiedad a verificar la identidad, certificación y registro de la persona que intervendrá en la operación. Asimismo, planteó fortalecer la aplicación de las disposiciones vigentes, entre ellas la NOM-247, y establecer mecanismos para sancionar a quienes incumplan las reglas. De ahí que el CEPIM busque diálogo con el Gobierno del Estado para avanzar en una mayor regulación vigente.

Entre las propuestas figuran la creación de una cédula para asesores inmobiliarios que permita comprobar que cuentan con autorización y preparación. También planteó que la responsabilidad alcance a constructores y desarrolladores. Adicionalmente, Rosalía Gutiérrez propuso analizar un mecanismo similar al “semáforo inmobiliario” que ya opera en Querétaro, donde los ciudadanos pueden consultar información sobre desarrollos, permisos y condiciones de los proyectos antes de comprar, medida que ayudaría a reducir riesgos en preventas.