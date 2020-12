La industria automotriz en Aguascalientes cierra el año 2020 con un balance negativo comparado con el 2019, afectado severamente por la pandemia, reconoció el secretario general del sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, sin embargo, dijo que los tres primeros meses del 2021 se vislumbran muy buenos ante el alto volumen de pedimentos del exterior, lo que implicará incluso trabajar tiempos extras.

El también secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes afirmó que el 2020 que está por terminar fue complejo y difícil, donde prácticamente no se cumplieron con las metas de producción debido a los cierres que se dieron de manera parcial y en los meses de abril y mayo que fue de manera total, lo que provocó que sea un año malo para la industria, en el cual tuvieron una serie de dificultades.

Resaltó que las medidas adoptadas por las empresas y los acuerdos que se tomaron con los sindicatos fueron muy valiosos para salvaguardar la fuente de trabajo y aunque hubo pérdida de empleos, ésta no fue en la proporción que debió ser realmente. Asimismo, reconoció que hay empresas que tienen problemas financieros, sin embargo, son controlables y se pueden solucionar con el paso del tiempo.

A pesar de lo anterior, dijo que cierran el año 2020 con muchos requerimientos y el plan de negocio de la industria automotriz en el estado que se vislumbra es muy bueno para enero, febrero y marzo de 20201, que es el cierre fiscal de las empresas japonesas. “Se está proyectando que estos 3 próximos meses del año van a ser muy buenos. Tenemos bastantes requerimientos para estar trabajando al 100% de la capacidad de las empresas, lo cual es bueno porque nos da solidez y nos apuntala para que la actividad de las empresas siga e inclusive ya se está programando que en algunas pudiera haber hasta tiempos extraordinarios”.

Destacó que lo anterior se debe a la buena aceptación que han tenido los nuevos modelos que recientemente sacó Nissan Mexicana en el mercado de Estados Unidos, lo que hace que el mercado de exportación se esté recuperando, aunque no así el mercado interno. “Esa parte nos está ayudando y esperemos que así sigamos en los próximos meses”.