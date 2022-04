Claudia Guerrero Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó mentirosos y golondrinas a los cuatro senadores demócratas de Estados Unidos que consideraron que el Gobierno federal utiliza a la FGR con fines de persecución política.

«Eso, con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto, a los mejor están mal informados, es la campaña. Es que en EU hay elecciones, que bueno que son cuatro, cuatro golondrinas no hacen verano. ¿Qué voy a contestarles? Nada», comentó López Obrador.

«Están desinformados, yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el Fiscal Gertz Manero, ya no es el tiempo que el Presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, la Corte, la Procuraduría, hay Estado de Derecho, no estado de chueco».

Cuatro senadores demócratas consideraron que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador utiliza la procuración de justicia con fines de persecución política y urgieron a la Administración de Joe Biden a frenar el desmantelamiento de instituciones democráticas en México.

En una carta dirigida al Secretario de Estado Anthony Blinken y al Procurador General Merrick B. Garland, los legisladores expresan su preocupación por señalamientos de que AMLO y la Fiscalía General de la República (FGR) politizan la justicia y ponen en peligro la independencia de las instituciones democráticas.

La carta firmada por los senadores Robert Menendez, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Patrick Leahy, senador por Vermont, Jeffrey A. Merkley, de Oregon, y Benjamín L. Cardin, de Maryland, afirma que el gobierno de López Obrador tiene un creciente sello de persecuciones selectivas y desproporcionadas contra sus críticos.

