Rolando Herrera y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es mentira que vaya a expropiar las instalaciones y terminal marítima de Calica como aseguraron congresistas de Estados Unidos.

«Ayer fuimos muy claros con lo del señor Blinken, con lo de Vulcan, que porque los senadores de Estados Unidos dicen que vamos a expropiar, lo cual es mentira. Además, (lo hacen) con mucha deshonestidad, porque se está llevando a cabo una negociación de casi dos años», comentó López Obrador.

Ayer, el Presidente afirmó que México no está dispuesto a aceptar inversión extranjera a cualquier precio y menos si eso implica daños al medio ambiente, como los ocasionados en Quintana Roo por la empresa Calica, subsidiaria de la estadounidense Vulcan Materials.

Tras advertir que no aceptará humillaciones de nadie, López Obrador respondió a la advertencia lanzada por el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien consideró que una eventual expropiación de las instalaciones y terminal marítima de esa compañía «no sería un buen mensaje para atraer inversiones» al País.

El titular del Ejecutivo federal consideró que sería una aberración permitir a Calica que continúe con la explotación de material de construcción para llevarlo a Estados Unidos.

Además, llamó hipócritas a quienes aseguran que la agenda del cambio climático es prioritaria, pero permiten la destrucción del medio ambiente.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, López Obrador criticó que en Estados Unidos surjan discursos en defensa del cambio climático, cuando ellos mismos se han encargado de destruir zonas arqueológicas, selva y cenotes para extraer grava y arena de Calica.

«Entonces, de eso estamos hablando, para que los directivos de Vulcan sepan de qué se trata y también en el Departamento de Estado y que no vamos nosotros a expropiar nada. Nada más que existe la Procuraduría del Medio Ambiente y no puede permitir que se utilicen esas tierras, esa selva, que se destruyan los ríos subterráneos, los cenotes, las zonas arqueológicas porque necesitan la grava y la arena para Estados Unidos», dijo.

AMLO dijo que en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se permitió la destrucción de México por parte de extranjeros, por lo que manifestó que ahora en su Gobierno a México se le respeta y que ya no será colonia de nadie.

«¿Qué hacen los que supuestamente defienden el ambiente y tienen el discurso del cuidado para evitar el cambio climático? Dicen no, vamos a seguir explotando la grava y la arena del paraíso mexicano para usar la grava y la arena del paraíso mexicano en la construcción de las calles y de las carreteras de las ciudades de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio. Pero, ¿quiénes permitieron eso? Pues Salinas, Zedillo.

«Entonces, no es a cualquier costo, a México se le respeta. Nosotros queremos tener muy buenas relaciones con todos los pueblos y todos los Gobiernos del mundo, pero no somos colonia de ningún Gobierno extranjero», expresó.

‘¿De qué quieren su nieve?’

Luego que ayer, la empresa Vulcan Materials dijo no estar al tanto de una presunta oferta del Gobierno mexicano de pagar hasta 2 mil millones de dólares por los terrenos que ocupa Calica en Quintana Roo, el Presidente López Obrador les recordó que hasta se les presentó una carta detallada con el fin de conservar ese espacio al cual consideró han destruido.

El Mandatario federal dijo que su plan es rescatar a Calica para convertirlo en un espacio de turismo ecológico y en un parque natural.

«Les presentamos una carta detallada. Esto que ya destruyeron vamos a buscar la forma de conservarlo como un espacio de turismo ecológico y el resto -porque no es nada más esto que ya destruyeron lo que quieren-. Nada más que les hace falta agregar de qué quieren su nieve, quieren que las 2 mil hectáreas de selva las continúen utilizando como banco de material.

«Y nosotros lo que les planteamos es: les compramos todo, se hace el avalúo, ya se hizo el avalúo, valor comercial, y la parte de selva, para que no estén imaginando que también nosotros somos adoradores del dinero, que el dinero es nuestro dios. Esa parte de selva se va a convertir en un parque natural», explicó.