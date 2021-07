Desde el pasado 21 de mayo a la fecha, con el nuevo esquema de crédito en pesos, el Infonavit en Aguascalientes ha otorgado 650 créditos, donde la tasa de interés anual va desde el 1.91 hasta el 10.45 por ciento, de acuerdo con el salario de los trabajadores, informó ayer el representante Sergio González Serna.

Es un muy buen momento para adquirir crédito Infonavit para consolidar un patrimonio, ya que estas tasas no se encuentran en el mercado hipotecario bancario. Ahora, la mensualidad será fija desde el inicio de la vida del crédito y se ofrecerá a los trabajadores una corrida financiera, donde ellos observarán cuándo terminarán de pagar.

En rueda de prensa, aclaró que el Infonavit no cuenta con un CAT (Costo Anual Total), por lo que este nuevo Esquema de Crédito se vuelve muy competitivo y con el único interés de beneficiar a los trabajadores. La mensualidad estará fija, ya no aumentará cada año con la inflación, ni con el cambio en el Salario Mínimo, y, por tanto, no va a tener repercusión sobre la mensualidad.

Además, las aportaciones patronales que corresponden al 5 por ciento del crédito se irán directamente mes con mes al pago de capital. Anteriormente, se iba al pago de intereses. Esto favorece mucho a los créditos, porque se comienza a reducir la cantidad del capital y, por ende, terminarán de pagar antes del plazo establecido.

En el esquema anterior, de igual forma, si se perdía la relación laboral, se tenía que pagar más, es decir, el 5 por ciento de aportación patronal se tenía que sumar a la mensualidad, pero ahora no: la mensualidad es fija, se tenga relación laboral o no.

Este Nuevo Esquema de Crédito en Pesos incrementa la cantidad máxima de préstamo al crédito, pues ahora es de 2.2 millones de pesos, esto significa que, en rangos salariales altos, el Infonavit sigue siendo muy competitivo.

Las nuevas tasas hipotecarias anual del Infonavit se aplican en función de la gradualidad del salario del trabajador. Por consecuencia, si gana entre 4,086.68 y 5,448.90 pesos, la tasa es de 1.91% a 3.33%. De un monto de 5,721.35 a 8,173.35 pesos, la tasa es de 3.55% a 5.51%. De 8,445.80 a 10,897.80 pesos, la tasa es de 5.70% a 7.21%. De 11,170.25 a 13,622.25 pesos, la tasa va de 7.41% a 8.86%. De 13,894.70 a 16,346.70 pesos, la tasa es de 9.03% a 10.42%. De 16,619.15 pesos o más, es de 10.45%.

Con respecto al programa de Apoyo a Empleadores, Sergio Gonzalez señaló que aquellos trabajadores que perdieron su empleo a causa de temas COVID-19 entre marzo y noviembre de 2020, y que sean recontratados por empresarios desde el mes de septiembre de 2020 y hasta agosto de 2021, podrán ahorrarse el monto correspondiente a las aportaciones de estos trabajadores. Con esto, Infonavit busca apoyar la reactivación económica a nivel nacional.

Este programa ha otorgado apoyos a 65 empresas en Aguascalientes, pero se tienen pendientes otros más. La condición es mantener a esos trabajadores contratados al menos 6 bimestres; entonces, es una medida sencilla que los empleadores, a través del Portal Empresarial, realizan.