En esta ocasión, deseo hacer uso del espacio que amablemente me ofrece El Heraldo para replicar el mensaje que di a conocer en formato audiovisual el miércoles de esta semana por la noche. Además de lo dicho en el mensaje, aprovecho esta breve introducción para agregar que en la actual administración estamos volcados por completo a buscar respuestas y soluciones al conflicto en que se encuentra la universidad, derivado de que se buscara fortalecer el patrimonio universitario para el beneficio de la comunidad y de todos los servicios y proyectos que mantenemos y con los que colaboramos al desarrollo de la educación, las ciencias, las artes, la cultura y el bienestar general de Aguascalientes. En este sentido, debemos aceptar que las formas cuentan y que las buenas intenciones deben acompañarse de estrategias que no pongan en riesgo a la institución y a todos los que la integramos. Sólo desde el entendimiento de lo anterior es posible tanto buscar el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades o las sanciones correspondientes, como el reparo a las vulnerabilidades en las normativas de la institución para cerrar la puerta a futuras problemáticas de la misma índole. Dicho lo anterior, transcribo aquí mi mensaje:

Estimada comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; egresados de nuestra máxima casa de estudios y sociedad en general:

Quiero dirigirme a todos ustedes para hacerles saber, en lo referente a la estafa de la que, desgraciadamente, nuestra institución ha sido una de las víctimas, que desde que tuvimos noticia de este grave problema, giré instrucciones para esclarecer los acontecimientos, buscar a toda costa recuperar el monto invertido, deslindar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias.

En este sentido, se está analizando la participación de las personas que tuvieron relación con este hecho. Por lo pronto, ya se ha retirado a uno de los funcionarios de la universidad involucrado en las gestiones de la inversión. A la par, se está llevando a cabo una rigurosa indagación por parte de los órganos internos de control de esta casa de estudios. Asimismo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y estamos trabajando con despachos jurídicos externos especializados en este tipo de situaciones.

De forma paralela a lo anterior, me he reunido con los órganos colegiados de nuestra casa de estudios para hacer un análisis conjunto de las normativas y los procesos institucionales que deben corregirse o, en su caso, instaurarse, para que bajo ninguna circunstancia se vuelvan a hacer inversiones de este tipo, ni puedan hacerse propuestas financieras de gran alcance, sin que dichos órganos tengan pleno conocimiento y participación en la toma de decisiones.

Quiero hacer énfasis en que la Universidad, nuestra institución, no ha sido la operadora, sino más bien la víctima de una estafa. Independientemente de ello, reitero que se investigará a fondo a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, establecer las sanciones internas correspondientes, así como dar parte a las autoridades para que se avance en las investigaciones mercantiles y penales que se deriven.

Finalmente, deseo hacer de su conocimiento que la operatividad de nuestra casa de estudios está asegurada, así como el pago de salarios, aguinaldos, becas, pensiones, jubilaciones y demás compromisos y obligaciones que tiene la institución.

Como representante de toda la comunidad universitaria, estoy haciendo y continuaré haciendo todo lo que esté en mis manos para resolver esta situación y para evitar que vuelva a suceder. Mi compromiso absoluto es con ustedes y con el nombre de la institución, construido arduamente durante medio siglo por más de 80 mil egresados, así como por miles y miles de estudiantes, docentes y administrativos que han coadyuvado a hacer de nuestra entidad un mejor lugar para vivir. La entrega, el humanismo, la institucionalidad y el profesionalismo de todos ellos, de todos ustedes, no puede omitirse y, muy al contrario, debe ser digno de reconocimiento.

En ese tenor, mi compromiso es responder a la confianza que nos ha dado la sociedad y hacerles saber, una vez más, que la situación de la que somos víctimas y en la que lamentablemente hoy nos encontramos no refleja de ninguna forma los valores, el espíritu y la esencia de nuestra comunidad. Somos una casa de estudios que históricamente se ha distinguido por su humanismo, su probidad y su ética, y no vamos a tolerar, ni hoy ni nunca, que la opacidad, la irresponsabilidad o la corrupción tengan cabida entre nosotros. Por ello, continuaremos trabajando e informando a la sociedad, cuidando en todo momento respetar los procesos legales para no dificultar las indagatorias y resoluciones oficiales.

Les agradezco mucho haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de este conducto, de los medios de comunicación que han retomado este mensaje en su versión audiovisual y de las redes oficiales de la UAA. Muchas, muchas gracias.