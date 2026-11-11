Aguascalientes registró el quinto mayor incremento nacional en el costo promedio de la delincuencia para las empresas, con un aumento de 27.1% entre 2023 y 2025.

Además, ocupó el lugar 11 a nivel nacional por la tasa de establecimientos víctimas de algún delito, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del INEGI.

Durante 2025, la entidad contabilizó 2 mil 863 unidades económicas víctimas de delitos por cada 10 mil establecimientos, cifra superior al promedio nacional de 2 mil 593.

Aguascalientes dejó el segundo lugar nacional que ocupaba en victimización, al registrar una disminución de 21.3% respecto a los 3 mil 638 casos reportados en la encuesta de 2023.

En incidencia delictiva, alcanzó una tasa de 7 mil 230 delitos por cada 10 mil negocios, frente al promedio nacional de 5 mil 605.

En contraste, a nivel nacional, el costo promedio del delito disminuyó 18.2% respecto a 2023. Para 2025, el costo promedio por unidad económica afectada fue de 44 mil 560 pesos.

El impacto económico total de la delincuencia alcanzó los 115 mil 100 millones de pesos, mientras que las empresas destinaron otros 58 mil 900 millones a medidas preventivas.

La extorsión fue el delito más frecuente contra los negocios, con mil 467 casos por cada 10 mil unidades económicas, equivalentes al 26.2% del total. Le siguieron el robo o asalto de bienes o dinero y el robo hormiga.

Otro problema es la falta de denuncia: de los tres millones de delitos registrados contra empresas en el país, únicamente el 9.9% fue denunciado y en el 8% se inició una carpeta de investigación. La cifra oculta llegó al 91.8%.

En cuanto a la percepción de seguridad, el 57.1% de los establecimientos del país identificó la inseguridad y la delincuencia como su principal preocupación.