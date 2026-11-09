Para articular una respuesta integral y coordinada en favor de las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad en la entidad, la titular de la Secretaría de la Familia, Norma Guel, presentó el proyecto para implementar la plataforma digital del Sistema Estatal de Protección a la Vida.

Explicó que este mecanismo interinstitucional busca atender de manera directa las necesidades derivadas de factores socioeconómicos, de salud o de edad, a fin de garantizar un acompañamiento continuo durante la gestación.

La propuesta técnica contempla la creación de un expediente único digital que integrará la información de diversas dependencias, entre las que destacan el Sistema DIF Estatal, la Secretaría de la Familia, el Congreso del Estado y el Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

Mediante esta herramienta, las autoridades locales realizarán diagnósticos de vulnerabilidad, gestionarán la canalización de casos y darán seguimiento a la entrega de apoyos alimentarios, educativos y de acompañamiento emocional.

El esquema de trabajo se fundamenta en cinco pilares estratégicos: la identificación de necesidades, la coordinación interinstitucional, la canalización eficiente hacia los programas disponibles, el seguimiento puntual de los apoyos otorgados y la generación de indicadores ejecutivos orientados al diseño y la evaluación de políticas públicas.

Indicó que la plataforma incluirá un catálogo dinámico de los programas y servicios que ofrece cada una de las instancias participantes.

Como parte del proceso de implementación, anunció la realización de mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de revisar, registrar y verificar la efectividad de las acciones gubernamentales. Actualmente, el proyecto ejecutivo ya fue aprobado y se encuentra en fase de capacitación para los enlaces institucionales, con la colaboración de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital.