Durante la misa dominical, el Obispo Juan Espinoza Jiménez fijó tres compromisos centrales para la feligresía de Aguascalientes: erradicar las envidias, asumir un papel activo en el servicio comunitario y salir al encuentro de las personas en situación de soledad o exclusión.

Desde la Catedral Basílica y en el marco del año pastoral “Iglesia, Pueblo de Dios”, el jerarca católico afirmó que la labor comunitaria y pastoral no es responsabilidad exclusiva del clero, las religiosas o los agentes consagrados. Subrayó que se requiere la participación activa de todos los sectores, incluidos jóvenes, adultos mayores, matrimonios y personas vulnerables, al recordar que la comunidad eclesial “no es un grupo de espectadores”.

Al reflexionar sobre las lecturas bíblicas, Espinoza Jiménez alertó sobre el peligro de guiarse por una contabilidad de méritos. Señaló que la competencia, los protagonismos y los celos ante el trabajo de otros fracturan la cohesión interna y frenan la capacidad de servicio a la sociedad.

Para contrarrestar estas dinámicas, el prelado desglosó los tres compromisos acordados. El primero consiste en dejar de compararse, evitar la búsqueda de puestos de reconocimiento y agradecer los dones individuales.

El segundo exhorta a los asistentes a dedicar tiempo al servicio en sus parroquias, destacando como ejemplo la labor de quienes visitan a los enfermos en los hospitales locales. El tercero insta a buscar, esta misma semana, a una persona marginada, triste o alejada en el propio entorno familiar o vecinal para ofrecerle compañía.

Finalmente, el obispo reiteró la necesidad de consolidar una comunidad “samaritana y misionera”. Hizo un llamado a la población a no permanecer pasivamente en los templos, sino a salir a las plazas y periferias de la entidad para integrar a quienes viven con la sensación de que nadie los necesita.