La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Aguascalientes, Maricela Acosta Herrera, manifestó su rechazo al recorte presupuestal propuesto para el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA) en 2027, al considerar que la reducción de los recursos destinados al crédito empresarial limitaría las oportunidades de crecimiento de los negocios, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El proyecto de presupuesto estatal para el próximo año contempla una disminución estimada de 55 millones de pesos para este organismo, lo que representaría una reducción superior al 40% respecto de los recursos asignados en 2026. Acosta Herrera, quien también forma parte del comité del SIFIA, expresó su preocupación por las consecuencias que esta medida tendría para los establecimientos que dependen de estos mecanismos de financiamiento.

Explicó que una parte de los recursos provenientes del Impuesto sobre Nóminas fue concebida para respaldar proyectos productivos y facilitar el acceso a créditos, especialmente entre los negocios de menor tamaño, por lo que consideró contradictorio reducir estos apoyos mientras se plantea incrementar la carga fiscal de las empresas.

La dirigente empresarial señaló que, durante su participación en el comité, ha conocido casos de negocios que obtienen un primer financiamiento, cumplen con sus pagos y posteriormente solicitan nuevos créditos para ampliar sus operaciones.

Consideró que, si las condiciones financieras del estado no permiten aumentar los recursos del SIFIA, al menos debería mantenerse el presupuesto actual.

Asimismo, destacó que los programas de financiamiento representan un incentivo para incorporar negocios a la economía formal, ya que, para acceder a créditos de mayor monto, deben registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria y cumplir con sus obligaciones fiscales.